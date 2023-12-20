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紐時民調：57%不滿拜登處理以哈戰爭 年輕選民尤其反感

記者顏伶如／綜合報導
民調顯示，青年選民反對拜登的以哈衝突的作法。圖為以年青人為主的群眾日前在紐約市時報廣場示威，要求以色列在加薩停火。(美聯社)
民調顯示，青年選民反對拜登的以哈衝突的作法。圖為以年青人為主的群眾日前在紐約市時報廣場示威，要求以色列在加薩停火。(美聯社)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)19日公布最新聯合民調顯示，57%全國民眾不滿意拜登總統對於以哈戰爭的處理，感到滿意的民眾僅33%；被問到誰較有能力處理以哈戰爭時，38%受訪者回答拜登，46%受訪者回答川普。在這項調查中，拜登施政滿意度為37%，比今年7月退步2%。

紐約時報報導，拜登對於以色列與哈瑪斯戰爭的處理，美國選民普遍感到不滿意，年輕選民的反感尤其強烈。不過，統計顯示，希望以色列持續作戰並取得最終勝利的受訪者與希望戰爭趕快落幕避免更多平民死傷的受訪者，比率幾乎相當，民意明顯分歧的勢態意謂著拜登並沒有太多政治轉圜空間。

展望2024年大選，46%登記選民回答屬意的投票對象是前總統川普，44%登記選民則說是拜登；報導指出，明年大選的變數之一在於，對現況感到不滿的選民屆時是否參加投票。

年輕選民在2020年投票支持拜登，但紐約時報最新民調顯示，青年選票生鏽。圖為拜登...
年輕選民在2020年投票支持拜登，但紐約時報最新民調顯示，青年選票生鏽。圖為拜登2020年在艾荷華州爭取青年選票。(美聯社)

至於民眾認為美國面臨最大問題為何，34%登記選民回答經濟或通膨相關隱憂；相較之下，2022年10月的相同聯合民調裡，回答經濟或通膨的受訪者高達45%。

年齡在18歲至29歲之間的選民傳統上較青睞民主黨，但這項最新調查顯示，這個族群當中將近75%受訪者並不滿意拜登對加薩戰爭的處理，而且49%受訪者說打算投票給川普，43%受訪者說會投給拜登。對比今年7月相同民調統計，當時拜登在年輕選民之間的支持度領先川普10%。

拜登總統與以色列內唐亞胡總統的肖像成為一場支持巴勒斯坦活動的抗議目標。(路透)
拜登總統與以色列內唐亞胡總統的肖像成為一場支持巴勒斯坦活動的抗議目標。(路透)

值得注意的是，調查顯示，選民如果愈常使用母公司為中國企業的社群平台TikTok，對於拜登政府的以色列政策批評力道就愈強。

住在舊金山的27歲軟體工程師羅納爾(Colin Lohner)便說，TikTok與Instagram等社群平台都有很多非常暴力的平民死傷影像及醫院遭到轟炸的影像。他指出，知道這些是來自社群網站的五花八門訊息，無須過度解讀，但還是能感受到第一手的現場直擊觀點。

這項聯合民調是在12月10日至14日間進行，對全美1016名登記選民完成電話訪查，抽樣正負誤差在3.5個百分點以下。

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