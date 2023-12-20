川營：川普明年3月獲共和黨提名票數 提早部署2024大選

圖為川普與拜登2020年10月兩人政見辯論的電視直播。(路透)

華盛頓郵報19日報導，川普 競選團隊根據數據分析評估，前總統川普到了明年3月全國黨代表會大會之前，便可掌握共和黨 總統提名的所需黨代表票，瞄準與拜登 對決的2024年大選提早展開部署。

報導指出，一名川普競選團隊資深主管18日對媒體表示，綜合內部民調及外部民調評估，到了明年3月5日多州初選同時登場的「超級星期二」(Super Tuesday)，川普可望取得973張黨代表票數，到了3月19日黨代表票數則成長到1478票。

根據共和黨初選規定，獲得共和黨提名出任總統候選人必須跨越1215張黨代表票數門檻。

川普競選團隊同時評估，2024年大選川普與拜登再度對決，決戰州版圖將進一步擴大；川普競選團隊主管說，除了在2016年、2020年決定勝敗結果的主要搖擺州，傳統以來傾向支持民主黨的密西根州、新罕布夏州、維吉尼亞州，在2024年都將成為兩黨必爭之地。

川普18日上午突然現身佛州川普私人高爾夫球俱樂部參加媒體簡報時說，競選團隊不會只採取「預防防守」(prevent defense)的選戰策略而已，「還是要用卯足全力才行」。

川普競選團隊主管指出，從目前民調看來，2024年大選川普可望獲得292張選舉人票(electoral votes)，拜登則有246張選舉人票；支持民主黨籍明州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)的超級政治行動委員會(super PAC)在新罕布夏州推出選舉廣告，廣告內容對川普可能擊敗拜登提出警告，但如此訊息卻澆息某些反川派共和黨員喊出川普勝選機會不高的訴求。