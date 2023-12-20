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川普拋「汙染血脈說」 被解讀刻意讓對手類比希特勒

編譯潘勛／綜合19日電
川普說非法移民「汙染美國血脈」引發諸多批評。(美聯社)
川普說非法移民「汙染美國血脈」引發諸多批評。(美聯社)

前總統川普競選時以不少極端政策提議及言詞，不斷登上新聞報導，例如他說非法移民「汙染美國血脈」引發諸多批評，但他不少核心的保守派命題，其實很獲得他基本盤的迴響；隱私及網路法律師高德文(Mike Godwin)認為，川普挑動民主黨拿他與希特勒相比，並不是口誤，而是有意的，拜登競選團隊拿此來認真說事，不見得會輸。

紐約時報19日報導，川普的聳動政策提案及言詞，包括他矢言用司法部來起訴他的政敵；說自己只在就任第一天當獨裁者，另外非法移民汙染美國血脈、他的政敵是「害蟲」(vermin)呼應著極權領袖，都引發批評，但在聽眾裡引發迴響。

川普17日在內華達州雷諾市(Reno)談及兩項與安全有關的事，首先煽動選民對民主黨主政城市犯罪的恐懼，再來端出反移民的強硬立場，把非法移民打成犯罪分子；他說，「我返回白宮的第一天，就要終結拜登政府每一條『開放邊界』的政策」。

川普矢言恢復、強化他任內的移民政策，在他的支持者裡受到極大歡迎。

Politico政治網站報導，人們開始在互聯網上爭論，有人必不可免地會用前納粹頭目希特勒來對比，這種現象變得幾乎顛撲不破，被稱為「高德文定律」(Godwin's law)，是早期網紅高德文1990年創造的詞彙。

川普譴責移民汙染美國血脈，拜登連任競選陣營就說川普在「鸚鵡學舌希特勒」，這樣就引用到高德文定律。

高德文表示，川普主動讓人拿希特勒來類比他，例如使用希特勒貶損猶太人的害蟲說，還有汙染血脈說，兩者並用，很顯然用做主題了，他不認為這是偶然之舉。

類比希特勒及納粹總是在發生，尤其是線上爭論，但經常被批駁為荒謬或笨拙；公眾人物或其幕僚用到希特勒用語，會引發揶揄；但拜登連任陣營的聲明無比嚴肅，賭的是民眾不會把他們的指控，視為政治誇張言詞。

按高德文定律，拜登陣營把川普比成希特勒，是否代表論述快要輸？高德文表示，自己從未說過引用納粹的人就代表吵架快要輸。但是要把某人比成希魔或納粹、挑起納粹大屠殺的幽靈，一定要確保自己把事實說得正確無誤。泛而言之，不把人當人看的說詞，就是希特勒的招牌，所以是川普自己故意讓人把他比擬成希特勒的。

川普 非法移民 拜登

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