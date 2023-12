科州高等法院判決 2024該州選票 禁列川普

科羅拉多州高最法院裁定,前總統川普涉及叛亂案,禁止參加明年的總統選舉,川普團隊表示將會上訴。(美聯社)

首例引憲法第14修正案失資格

科羅拉多州高等法院19日做出史無前例的判決,裁定前總統川普 的名字不能出現於2024年總統選舉選票上,因為川普在2021年1月6日國會暴動扮演角色,企圖推翻2020年大選,根據憲法第14修正案規定已喪失參選資格;路透分析,科州高等法院的裁決極可能面臨川普陣營挑戰,訴訟將上訴到最高法院。

因訴訟過程暫凍結 應仍會列名

這項裁決中允許川普在明年1月4日前上訴,有線電視新聞網(CNN)報導,如果川普決定上訴,或要求最高法院介入,則科州高院的裁決在訴訟過程中將暫時凍結,代表民調遠遠領先其他共和黨 參選人的川普,「幾乎肯定」將留在科羅拉多州3月5日的初選選票上。

科羅拉多州最高法院19日依憲法第14修正案作出裁決,因川普涉及叛亂案,不得列名明年總統選舉的選票。川普團隊可能上訴到最高法院。(美聯社)

憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定,曾經參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)則喪失出任民選官員的資格。科州高等法院法官19日以四票對三票表決,讓川普成為美國史上第一個被法院認定觸犯平日極少使用的憲法條款而喪失參選資格的首例;裁決書中指出,川普在國會暴動中扮演角色就是煽動暴力企圖顛覆美國政府。

多數意見書中寫道:「我們並不是輕率做出結論。我們對於問題涉及的嚴重程度與重要性都審慎以對。我們同樣對於遵守法律的神聖職責同樣小心謹慎,無所畏懼,沒有偏袒,不受社會大眾對判決將有如何反應而影響。」

裁決結果在2024年1月4日之前可以上訴。這起訴訟是由科州選民提出,道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)提供協助。

川普陣營:不民主、必定會上訴

川普競選團隊發言人說,科州高等法院的判決「有瑕疵」、「不民主」,並說川普必定上訴。

民主黨票倉 拜登原就可望勝選

科州共和黨初選將於明年3月5日登場,路透報導,法院裁決結果對於11月5日總統大選的川普選情並無影響。非黨派選舉研究機構指出,科州是民主黨鐵票倉,拜登總統原本就可望在科州勝選,不論川普是否列名選票。

另一方面,北卡羅來納州 則有選民向選務機關提出要求,川普曾在國會暴動扮演角色,不應該列名在明年3月的共和黨初選選票,但19日遭北卡選舉委員會以四票對一票表決裁定駁回。

北卡選委會多數意見決指出,對於史托克斯郡(Stokes County)選民馬丁(Brian Martin)提出的請求,選委會根據州法無權處理。美聯社報導,馬丁得以向州立法院提出上訴。