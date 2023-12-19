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台灣大選本報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 柯盈仍維持21%

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
聯合報系最新總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜(圖)「侯康配」，以31%支持度和民進黨總統候選人賴清德「賴蕭配」打成平手。(記者邱德祥／攝影)
聯合報系最新總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜(圖)「侯康配」，以31%支持度和民進黨總統候選人賴清德「賴蕭配」打成平手。(記者邱德祥／攝影)

距離台灣的總統大選不到一個月，根據本報系聯合報最新總統選情調查發現，國民黨的侯康配支持度攀升2個百分點，以31%支持度和民進黨的賴蕭配打成平手，民眾黨的柯盈配支持率維持21%。

聯合報11月底的調查，賴蕭配與侯康配當時分獲31%及29%選民支持，柯盈配則以21%支持度殿後。

最新調查顯示，侯康配支持度攀升2個百分點，賴蕭配維持不變，藍綠雙方目前以31%支持度戰成平手，柯盈配支持度沒有變化，仍是21%，落後藍綠10個百分點：另一方面，觀望選民由11月底的20%降至這次調查的17%。

分析發現，侯康配較獲男性選民青睞，以33%支持度領先賴蕭配的28%及柯盈配的24%，女性選民則較擁護賴蕭配，以34%支持度超前侯康配的29%及柯盈配的19%。

柯盈較獲年輕選民青睞

從年齡來看，柯盈配仍較獲年輕選民青睞，40歲以下選民中，柯盈配以43%支持度領先賴蕭27%及侯康17%；40至59歲選民中，侯康配略勝一籌，以38%支持度超前賴蕭配8個百分點；至於60歲以上選民中侯康配和賴蕭配不分軒輊，分獲36%及37%支持，柯盈配在60歲以上年長選民支持度仍低於5%。

聯合報系最新總統大選民調，民眾黨總統候選人柯文哲(圖)「柯盈配」支持率21%，仍...
聯合報系最新總統大選民調，民眾黨總統候選人柯文哲(圖)「柯盈配」支持率21%，仍然殿後。(記者蘇健忠／攝影)

與11月底調查結果相比，侯康配在年輕及中年選民小有斬獲，支持率微幅增加3至4個百分點，但60歲以上選民的領先優勢不再。

侯康在桃竹苗領先擴大

從地區來看，侯康配在北北基的支持率由34%降為29%，賴蕭配則有斬獲，北北基支持率上升7個百分點。不過，侯康配在桃竹苗地區支持度由29%增加到42%，領先賴蕭配幅度擴大，雲嘉南和高屏澎地區雖然仍是賴蕭配較獲青睞，但侯康配落後幅度明顯縮小。中彰投地區侯康配和賴蕭配持續膠著，支持度都在28%左右。

從政黨傾向來看。侯康配與賴蕭配目前分獲八成三國民黨及八成六民進黨支持者力挺，民眾黨支持者則有八成五擁護柯盈配，三黨政黨凝聚力已不分軒輊；政黨中立選民中，二成五挺侯康，二成三擁柯盈，一成九青睞賴蕭。

賴蕭獲4成5選民看好

調查也發現，藍綠雙方雖旗鼓相當，但有45%選民看好賴蕭配能贏得明年總統大選，比率高於侯康配的23%及柯盈配的13%，19%覺得勝負難料。不過，與11月底調查結果相比，看好賴蕭配勝選的比率減少4個百分點，認為侯康配或柯盈配有機會勝出的比率則各增加3個百分點。

聯合報系最新總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜「侯康配」，以31%支持度和民進...
聯合報系最新總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜「侯康配」，以31%支持度和民進黨總統候選人賴清德(圖)「賴蕭配」打成平手。(記者邱德祥／攝影)

4成8盼政黨輪替 增5百分點

此外，31%選民非常希望明年大選能夠下架民進黨，17%還算希望，合計有48%選民期盼政黨輪替，較聯合報11月上旬的調查增加5個百分點，不希望民進黨被下架的比率則由36%降至34%。

這次調查於12月13日至17日晚間進行，成功訪問1250位成年民眾，另368人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.8個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報。

台灣總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
台灣總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

侯康配 賴蕭配 柯盈配

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