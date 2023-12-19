台2024大選最新民調／藍立委選情維持領先 綠政黨票稍增

立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系立委選情調查19日發現，國民黨 在區域立委獲得二成九的支持，高於民進黨 的二成三；不分區立委政黨票國民黨也以三成一支持度小勝民進黨五個百分點，民眾黨不分區政黨票支持度維持一成六。

距離明年1月中華民國立法委員選舉不到一個月，觀察區域立委選情現況，如果明天投票 ，目前有二成九選民表示會投給國民黨的立委候選人；民進黨居次，獲得二成三選民青睞；台灣民眾黨獲得9%的支持。

其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計沒有超過2%；1%會投給無黨籍候選人，三成七尚未決定區域立委支持人選。

和聯合報系11月底的調查相較，支持藍綠白三黨區域立委的比率變化不大，變動都不到一個百分點。

不分區立委政黨票部分，根據聯合報11月底的調查，當時國民黨以三成二支持度，領先民進黨的二成五，雙方差距七個百分點；一成五青睞民眾黨。

時隔三周，國民黨的不分區政黨票所獲支持略減一個百分點為三成一，民進黨支持度由二成五略增至二成六，一降一升讓雙方差距縮小為五個百分點。

民眾黨的不分區政黨票支持度與三周前差不多，維持一成六；其他政黨支持度目前都低於5%的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。

不過，仍有二成四未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。