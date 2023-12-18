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川普頻喊無證客「汙染血脈」拜登陣營批如希特勒

編譯潘勛／綜合17日電
川普在新罕州造勢，重複反非法移民的言論，白宮立即抨擊這種極端言論。圖為川普帶動現場民眾情緒。(歐新社)
川普在新罕州造勢，重複反非法移民的言論，白宮立即抨擊這種極端言論。圖為川普帶動現場民眾情緒。(歐新社)

前總統川普16日再提無證移民湧入美國是「汙染我們血脈」的論調，17日迅即引發拜登總統連任競選陣營的駁斥，認為這等言論簡直摘自希特勒自傳；也角逐共和黨提名的克利斯蒂(Chris Christie)表示，川普言論令人噁心，同時訝異其他參選人如海理(Nikki Haley)居然認為川普適任總統。

國家廣播電視台新聞網(NBC News)報導，川普在新罕布夏州造勢場合對群眾說，拜登一夥放任移民入美，他認為確切人數有1500萬到1600萬人，正在汙染美國血脈。

川普表示，拜登一夥那麼做，讓全國得忙著補救；移民汙染美國血脈、荼毒全世界精神病院及監獄，不光南美洲，也不是美國想得到的三、四個國家，而是全世界；移民由非洲、亞洲、全世界進入美國。

川普在造勢大會發表演說。(路透)
川普在造勢大會發表演說。(路透)

川普接下來上他的社媒「真實社群」(Truth Social)重彈「汙染」論調，用全大寫字母貼文說，「非法移民正汙染我國血脈。他們來自監獄、精神病院——來自全世界的」。

希特勒在「我的自傳」(Mein Kampf)一書用上「汙染血脈」一詞，批評移民及種族混血，指稱過往一切偉大文化之毀滅，全因本來有創意的種族，因血脈被汙染而死絕。

拜登選戰陣營發聲明譴責川普言論，指川普鸚鵡學舌希特勒、讚美北韓金正恩、引用俄國總統普亭的話，認為他們是模範角色而灌輸給全國；川普競選時矢言獨裁而治，危及美國民主體制，不避諱自己打算把千百萬人關進拘留營，而且三年前拜登以700多萬張普選票大勝過他，川普還在睜眼說瞎話。

克利斯蒂上有線電視新聞網(CNN) 「美國國情」(State of the Union)表示，川普的言論令人噁心，而另個頭痛問題在還有共和黨人說這樣沒關係，例如海理就說川普適任總統，真是不知羞恥。

川普不是第一次用「汙染我們血脈」來批評移民。而他的盟友、聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)被問到「汙染血脈」時反駁說，川普的修辭不成問題，別咬文嚼字，大家理解正確就行；他支持合法移民，人類想來美國，他不以為忤，但他痛恨恐怖分子及毒梟入美。

葛理漢在被逼問之下表示，不贊成川普的選詞用字，他表示「總統(指川普)自有的言談方式，有時我無法贊同」。

美聯社報導，川普用「汙染血脈」來表示反對移民同時，白宮17日加緊與參院磋商邊界安全協議，以便趕在假期季參院休會前，就邊界綁援助烏克蘭數十億元方案達成框架，但共和黨高層表示，法案文本未定，接下來跑程序很可能會失敗。

川普 非法移民 拜登

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