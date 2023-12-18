「拜登沒基本盤」 民主黨策士分析：勝選多靠「反川票」

民主黨拜登總統連任競選出現危機。調查指拜登沒有「基本盤」支持者，2020能夠當選是靠反川普者的投票。(美聯社)

華盛頓郵報17日指出，拜登 總統連任的勝算，全靠找回讓他2020年當選的選民，其中年輕人堪稱出力讓他與民主黨 當年勝選，同時在2022年抑制共和黨於期中選舉掀起「紅潮」。可如今跡象顯示年輕選民，尤其是非裔及拉美裔，對拜登感到不安；只能盼望這只是一時現象，2024年他們仍重回民主黨懷抱。

但是，沒有什麼可以打包票。如果2024年仍是拜登對決前總統川普 ，多少年輕人會出來投票，拜登的年輕票能勝過川普多少，將決定整個結果。

喬治亞、威斯康辛及亞利桑納等關鍵州，2020年只差數萬票，年輕選票對於拜登要繼續贏得那些州， 至為重要。

資深民主黨策士索斯尼克(Doug Sosnik)最近發表年終政局分析，提出一項看法，說拜登是自1988年老布希以來，第一位「沒有自己基本盤」而勝出的總統。

索斯尼克的依據，是根據美聯社、VoteCast的2020年出口民調，當時投票是為了力挺自己心儀候選人者，川普比拜登多了19個百分點。

但就那些投票阻止某人當選的選民中，拜登領先44個百分點。換句話說，拜登大大受益於當時選民對川普的憎恨。

華郵分析認為，說拜登沒有基本盤，不見得正確。2020年民主黨內初選，南卡羅來納州非裔選民拯救他的選情，只是非裔及其他一些選民團體向來忠於民主黨，也是民主黨能勝選的關鍵。但索斯尼克說得沒錯，對川普的恐懼，遠大過喜愛拜登，才左右2020年選舉結果。相同道理也適用於民主黨2018年期中選舉獲勝、2022年期中選舉不致大敗。

年輕選民失去熱情的跡象，已由2023年後半年一大批民調顯露出來。由哈佛大學甘迺迪政治研究所進行的哈佛青年民調(Harvard Youth Poll)，提供幾項警訊給拜登及其連任競選團隊。

出來投票的人愈多，表示投拜登是為了擊敗川普的年輕人就愈多。年輕選民當中，拜登支持度贏過川普達11個百分點；民調顯示，可能出來投票的人當中，拜登領先幅度達24個百分點，但69%表示，他們是因為反川普而投拜登；而65%支持川普的人表示，是為了挺川普以及川普的政策。