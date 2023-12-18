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排華法案廢除80周年 拜登：華裔豐富美國

編譯陳韻涵／綜合17日電
總統拜登。（本報資料照片）
總統拜登。（本報資料照片）

拜登總統17日針對「排華法案」(Chinese Exclusion Act)廢除80周年發表聲明，強調美國建立在生而平等，國民應獲得平等對待的理念之上，感念移民為國付出。

美國政府於1882年到1943年實施「排華法案」，拜登指出，那些年間移民制度被當作武器，歧視整個種族，讓這群人隨後遭受更嚴重的歧視。

拜登在聲明中說，排華法案及美國各方面的種族主義和排外心理，是反華時代的產物，包括1885年9月的懷俄明州石泉城(Rock Springs)和1887年5月的地獄谷(Hells Canyon)大屠殺。

拜登接著說，排華法案後制定的法律與移民制度，更能反映美國作為移民融爐的價值觀；值此紀念日，我們緬懷逝去的生命與傷痛無可抹滅的家庭和社群，牢記那些勇敢且多元的聲音，包括道格拉斯(Frederick Douglass)、布魯斯(Blanche Bruce)、賽珍珠(Pearl S. Buck)、美國猶太人委員會(American Jewish Committee)等，他們團結反對排華法案，訴求建立更公平、公正的移民制度。

拜登表示，移民制度取得進展，但仇恨永遠不會消失，只是隱藏。

話鋒一轉，拜登放眼選舉說，當今仍有人將移民妖魔化，煽動不容寬恕，「我選總統是為了恢復美國靈魂，團結人民，確保不包庇仇恨並慶祝多元化，這是美國實力所在」。

拜登重申，數代華裔豐富了美國，從1800年代的鐵路工，到今日從戎的軍人，再到作家、藝術家、科學家、企業家和學者，我們向所有為我國做出非凡貢獻的移民致敬。

移民 拜登 歧視

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