今非昔比…川普「有人有錢」 成共和黨主流

前總統川普黨內總統初選民調持續大幅領先，和2016年首次參選的選情，不可同日而語。（路透）

據有線電新聞網(CNN)報導，前總統川普 黨內總統初選民調 持續大幅領先，並獲得共和黨 籍州長和多位國會議員全力相挺，和2016年首次參選的選情，不可同日而語。

支持川普的重量級國會議員包括現任眾院議長強生(Mike Johnson)和剛剛宣布引退的前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。

另一方面，緊追在川普之後的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則獲得愛阿華州長雷諾茲(Kim Reynolds)等七位州長支持；前聯合國大使海理(Nikki Haley)只獲兩名州長背書，包括新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)。

而且民調顯示，即使把第二名的德桑提斯與第三名的海理支持率相加，仍只有川普的十分之一。

回顧2016年共和黨初選，當時川普並未贏得愛阿華州初選，但最終仍以高支持度獲得黨內提名，成為共和黨總統候選人。

面對即將來到的2024年大選，川普獲得更多共和黨建制派支持，同時也是黨內最具吸金能力的參選人。

根據統計，川普競選團隊在最近一個季度，募款超過4500萬元，相較之下，德桑提斯和海理分別募款1500萬元和1100萬元。

與2015年最後一季相比，當時川普募款金額僅390萬元，黨內支持率甚至擠不進初選前五名。

川普因為作風特異獨行，流失不少高知識白人選票，2016年初選前CNN/NORC民調顯示，川普在大學學歷選民的支持率只有18%；如今物換星移，本月稍早公佈的孟莫斯大學(Monmouth University)民調，高學歷族群對川普的支持度提高至41%，頭號對手德桑提斯只有24%。

而且川普在高學歷選民間的支持度進一步延伸，根據丕優研究中心(Pew Research Center)最近公布的民調，川普獲得最多碩士學歷選民青睞，後者在2016年對川普支持度最低。

2016年大選，川普在沒人沒錢的情況下，仍能從初選脫穎而出；如今有人有錢，川普在黨內初選幾乎是勝券在握。