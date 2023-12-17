人質新談判？以色列特使會見卡達總理 內唐亞胡：已下指示

以國首席談判代表、情報局「摩薩德」(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已會見卡達總理，也讓外界關注加薩新停火協議可能取得進展。圖為以軍掃蕩加薩街區，巴勒斯坦人縱火阻擋軍車前進。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)16日顯然證實，由卡達斡旋的新談判已在進行之中，以營救被巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)扣留在加薩 的人質；先前消息人士透露，以國首席談判代表、情報局「摩薩德」(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已會見卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed binAbdulrahman al-Thani)。

知情人士透露，巴尼亞15日在挪威奧斯陸會晤卡達總理穆罕默德，這是11月以色列與哈瑪斯首次休戰以來，兩人再度會晤，也讓外界關注加薩新停火協議可能取得進展。

埃及的消息人士暗示，以色列對與哈瑪斯達成新停火協議，似乎持更開放態度。

路透(Reuters)報導，內唐亞胡在記者會上，對巴尼亞是否已與穆罕默德在歐洲會見的問題，避而不答。但他證實，已下指示給談判團隊。

內唐亞胡表示，以方對卡達提出嚴厲的批評，但現在是全力完成解救人質。內唐亞胡所說的批評，主要是卡達與以色列宿敵伊朗有密切關係。

內唐亞胡強調不會透露會晤細節，否則可能會犯一個錯誤，那就是將以方的計算轉達給哈瑪斯和全世界。

亞唐亞胡矢言一定要對加薩的哈瑪斯保持強大的軍事壓力，給巴尼亞談判團隊的指示也是依此而定，否則以色列就會一無所有。

自以哈開打以來，卡達與埃及一直展開斡旋，埃及消息人士指出，巴尼亞與穆罕默德會晤時，改變了之前對某些問題的拒絕態度，但有關人士沒有透露更多細節。

與此同時，哈瑪斯發言人哈姆丹(Osama Hamdan)說，只有整個侵略停止時才會釋放在加薩的人質，重申透過談判達成協議，又指時間不多了。