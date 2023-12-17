我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

人質新談判？以色列特使會見卡達總理 內唐亞胡：已下指示

編譯潘勛、盧炯燊／綜合16日電
以國首席談判代表、情報局「摩薩德」(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已會見卡達總理，也讓外界關注加薩新停火協議可能取得進展。圖為以軍掃蕩加薩街區，巴勒斯坦人縱火阻擋軍車前進。(美聯社)
以國首席談判代表、情報局「摩薩德」(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已會見卡達總理，也讓外界關注加薩新停火協議可能取得進展。圖為以軍掃蕩加薩街區，巴勒斯坦人縱火阻擋軍車前進。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)16日顯然證實，由卡達斡旋的新談判已在進行之中，以營救被巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)扣留在加薩的人質；先前消息人士透露，以國首席談判代表、情報局「摩薩德」(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)已會見卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed binAbdulrahman al-Thani)。

知情人士透露，巴尼亞15日在挪威奧斯陸會晤卡達總理穆罕默德，這是11月以色列與哈瑪斯首次休戰以來，兩人再度會晤，也讓外界關注加薩新停火協議可能取得進展。

埃及的消息人士暗示，以色列對與哈瑪斯達成新停火協議，似乎持更開放態度。

路透(Reuters)報導，內唐亞胡在記者會上，對巴尼亞是否已與穆罕默德在歐洲會見的問題，避而不答。但他證實，已下指示給談判團隊。

內唐亞胡表示，以方對卡達提出嚴厲的批評，但現在是全力完成解救人質。內唐亞胡所說的批評，主要是卡達與以色列宿敵伊朗有密切關係。

內唐亞胡強調不會透露會晤細節，否則可能會犯一個錯誤，那就是將以方的計算轉達給哈瑪斯和全世界。

亞唐亞胡矢言一定要對加薩的哈瑪斯保持強大的軍事壓力，給巴尼亞談判團隊的指示也是依此而定，否則以色列就會一無所有。

自以哈開打以來，卡達與埃及一直展開斡旋，埃及消息人士指出，巴尼亞與穆罕默德會晤時，改變了之前對某些問題的拒絕態度，但有關人士沒有透露更多細節。

與此同時，哈瑪斯發言人哈姆丹(Osama Hamdan)說，只有整個侵略停止時才會釋放在加薩的人質，重申透過談判達成協議，又指時間不多了。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

促停止大規模轟炸？奧斯丁訪以色列 就戰爭下一步給建議

下一則

士兵近距離槍殺2巴勒斯坦人 以色列軍方允調查

延伸閱讀

赤膊舉白旗 3名以色列人質遭以軍誤殺

赤膊舉白旗 3名以色列人質遭以軍誤殺
內唐亞胡暗示重啟人質交換談判 以情報局長見卡達總理

內唐亞胡暗示重啟人質交換談判 以情報局長見卡達總理
以軍誤殺3人質 內唐亞胡：心碎但軍事壓力有其必要

以軍誤殺3人質 內唐亞胡：心碎但軍事壓力有其必要
以軍稱加薩醫院行動結束 發現武器、逮哈瑪斯80人

以軍稱加薩醫院行動結束 發現武器、逮哈瑪斯80人

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬