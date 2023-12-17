「從未如此孤獨」 哈佛猶太裔漸感與校園疏遠

哈佛校園充斥支持巴勒斯坦聲浪，讓猶太裔學生憂心。圖為學生在宿舍觀看校園抗議活動。(路透)

紐約時報報導，哈佛大學 校長蓋伊(Claudine Gay)日前在國會作證期間，拒絕明確表示呼籲對猶太 人進行種族滅絕是否會受到懲處，引發批評聲浪；而校園的反猶太主義風波也暴露許多哈佛大學的猶太學生、校友、宗教領袖內心深處的焦慮、憤怒與疏遠感。

在13日的大燭台點燈儀式上，哈佛哈巴德(Harvard Chabad)拉比(猶太教領袖和經師)扎奇(Hirschy Zarchi)表示：「我必須很遺憾地說，很不幸地，仇視猶太人與反猶太主義在這個校園裡正興盛。26年來，我把一生奉獻給這個社區，而我從未感到如此孤獨。」

他說，就在前一天晚上，一名路過光明節(Hanukkah)點蠟燭儀式的女子大喊納粹大屠殺是假造的；當哈佛哈巴德放映一部以色列軍事電影，展示10月7日哈瑪斯攻擊的影像時，校園警察建議扎奇為他的家人安排保護；就連在哈佛園(Harvard Yard)展示的巨型燭台，也是每晚都收拾好，以防遭到恣意毀壞。

拉比發言期間，校長蓋伊就站在附近目視前方，神情凝重。

在採訪中，哈佛大學社區的許多猶太成員描述他們與校園漸漸疏遠的情況；示威者擾亂講座，用擴音器高喊稱加薩 走廊的戰爭是一場種族滅絶行動；社群媒體上出現反猶太訊息的貼文；一些學生決定在教室或宿舍內抑制他們的猶太復國主義信仰；一些學生拿下他們的小圓帽，換上棒球帽。

對於漸漸感到孤立的學生而言，許多猶太同儕加入親巴勒斯坦的示威活動也沒有幫助。

在經歷哈佛大學近期歷史上最艱難的幾周後，哈佛社區的一些猶太人呼籲校長蓋伊和校方在新的一年重新開始，他們表示，必須有所行動，以修正校方已經背棄猶太人的看法。

這不僅是以哈衝突的問題，猶太人在常春藤聯盟大學的錄取率一直相當高，但他們的人數正在減少，根據外部學者估計，以及針對學生群體的調查，哈佛大學猶太學生減少的情況尤其明顯，已從上一個世代的約20%，減少至如今的10%以下。