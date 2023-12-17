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促停止大規模轟炸？奧斯丁訪以色列 就戰爭下一步給建議

編譯廖振堯／綜合16日電
國防部長奧斯丁飛往中東，了解以色列下階段戰略部署，並視察「福特號」航母的備戰情形。(美聯社)
國防部長奧斯丁飛往中東，了解以色列下階段戰略部署，並視察「福特號」航母的備戰情形。(美聯社)

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)14日建議以色列總理內唐亞胡放棄廣泛且持續的轟炸行動，改為針對性精準打擊高價值目標，但以國防長加蘭特(Yoav Gallant)回應未來幾個月內還是會向哈瑪斯採取大規模作戰行動。對此，防長奧斯丁(Lloyd Austin)、空軍上將布朗(CQ Brown Jr.)即將前往以色列提供下一步建議，兩艘航母也續留中東防止局勢生變。

美聯社報導，奧斯丁、布朗都有「行動降級」的經驗，在伊拉克、阿富汗指揮美國空軍和地面部隊從主要戰鬥轉向低強度反恐任務，但這些經驗是否能說服內唐亞胡仍是未知數。哈瑪斯16日甫向紅海船隻發動新一波無人機攻擊，雖然被美軍飛彈驅逐艦「卡尼號」(USS Carney)、英國皇家海軍驅逐艦擊落，以色列誓言會持續攻勢直到摧毀哈瑪斯。

奧斯丁、布朗希望一方面透過美軍強力部署、另一方面以外交手腕，說服以色列停止大規模轟炸，防止更廣泛地區衝突，尤其是哈瑪斯的隧道網路、平民人肉盾牌等戰術都使得戰爭更加複雜拖宕，拜登總統也數次警告以色列不分青紅皂白的轟炸將失去國際支持。

一位高階國防部官員表示，兩人在會議上應會繼續討論以色列如何定義不同的軍事行動里程碑，以便評估何時算是充分削弱哈瑪斯、確保以國安全，並從主要戰鬥行動降級。

「福特號」(USS Gerald Ford)航母打擊群上約5000名官兵原定於11月初返國，但為防範衝突再擴大，奧斯丁15日再次延長福特號及巡洋艦「諾曼第號」續留地中海數周，保持地中海的雙航母部署。美軍目前於該地區有19艘軍艦，其中7艘在地中海東部，其他12艘沿著紅海延伸，穿過阿拉伯海，一直延伸到波斯灣。

「艾森豪號」打擊群目前位於阿曼灣，與巡洋艦「菲律賓海號」共同巡弋中東；驅逐艦「卡尼號」、「史塔森號」及「梅森號」則持續巡弋曼德海峽，協助嚇阻與因應葉門叛軍「青年運動」發動的攻擊。

奧斯丁預計也將訪問卡達和美國海軍中央司令部總部所在的巴林(Bahrain)，嘗試為紅海南部航行的商船提供強化安全保障。

國防部長奧斯丁飛往中東，了解以色列下階段戰略部署，並視察「福特號」航母的備戰情形...
國防部長奧斯丁飛往中東，了解以色列下階段戰略部署，並視察「福特號」航母的備戰情形。圖為部署中東的「福特號」航母。(美聯社)

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