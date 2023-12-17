開戰以來 135聯合國救援人員命喪加薩 包括美國際開發署人員

無國界醫生在紐約聯合國總部前集會，悼念在以哈戰事殉職的同事。(美聯社)

以哈戰爭爆發以來，據統計有135名聯合國救援人員在加薩 喪命，有些人是被以軍炸死，包括一名美國國際開發署(USAID)包商約聘人員傑尼納(Hani Jnena)及其一家人，後者引發拜登 政府內部不滿聲浪，要求以色列 軍隊為戰爭中人道工作者喪命而負起責任。

華盛頓郵報16日報導，33歲的傑尼納11月與他妻子、兩名小孩在加薩被殺害；喪生之前他剛發了一條簡訊給位在西岸的同事，表示自己兩個女兒嚇壞了，很努力想讓她們平靜下來，但轟炸真駭人。傑尼納指的轟炸是以軍發動的空襲及砲擊。

傑尼納的聘雇公司提供聲明給華郵，說明傑尼納11月5日連同其家人，在加薩市的薩布拉(Al Sabra)街區被炸死。但他只是兩個月衝突下來，數百名被殺害的人道及開發工作者之一，美國國際開發署對此統計數據十分憤怒，要求拜登總統政府向以色列施壓，減少平民死傷。

官員表示，10月7日以來，135名聯合國紓困人員在加薩被殺害，是該組織成立78年以來，遇害人數最多的一起軍事衝突。聯合國以外，知名救援組織如「拯救孩童」(Save the Children)也蒙受人命死傷，該組織12日宣布，一名己方工作人員、他的四名小孩、妻子、28名家族裡很多人，都死於以軍12月10日的空襲。

美國國際開發署向華郵表示，拜登政府應運用其影響力，迫使以色列改變其行為，包括美國每年援助以國的數十億軍援，要設下限制；一些美國國際開發署官員11月在公開信中背書，呼籲加薩停火。一名要求匿名以表達自己不滿的署方工作人員表示，截至目前看到白宮、署方高層大多無所作為。

一名以色列國防軍代表取得傑尼納一家人姓名、喪生日期及地點資訊時表示，無法為他們的遇害負起或否認責任。他表示以軍可不像巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)專挑以國平民男子、婦孺下手，作戰時都遵循國際法，盡一切可行的預防措施以減輕平民受傷。