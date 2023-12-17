士兵近距離槍殺2巴勒斯坦人 以色列軍方允調查

一段影片顯示，以軍在近距離開槍射殺並無威脅的巴勒斯坦人。(美聯社)

以色列 人權組織貝塞林(B'Tselem)公布一段影片，顯示以色列士兵在約旦河西岸一個難民營，近距離殺害兩名巴勒斯坦 人，其中一人並無行動能力，另一人手無寸鐵，事件再引各方起對以色列濫殺巴勒斯坦無辜的不滿，以色列軍方表示會展開調查。在此之前，以軍行動中誤殺三名以色列人質，早已遭到人質家屬抨擊。

事發於12月8日，以軍突襲約旦河西岸北部法拉難民營(Faraa refugee camp)期間無差殺害多人，發放相關影片的貝塞林指責是「非法處決」。

透過安全攝影機拍到的影片，顯示兩輛以色列軍用吉普車在法拉難民營追捕一群巴勒斯坦人時。25歲的尊多布(Rami Jundob)當時拿著紅色罐子，結果遭以色列士兵近距離開槍，隨後軍車開近躺在地上流著血的尊多布，再開了多槍直至他不能動彈為止，他延至第二天死亡。

緊接著向尊多布開槍後，以軍士兵接近一名躲在一輛汽車引擎蓋下方的男子，近距離開槍射擊。人權組織證實這名男子為36歲的謝辛(Thaar Shahin)，當場死亡。

在影片公開後，以色列軍方聲稱，由於事件過程疑有不符合法律規定的開槍情事，憲兵單位已對槍擊 事件展開調查。聲明又指調查結果將提交給軍事檢察官，若然違法可以提起刑事檢控。

人權組織指出，以色列過去甚少起訴這類案件，即使以兵被發現行為不當，也鮮少受到嚴厲懲處。

過去曾有一起備受矚目的案件，2016年一名以色列士兵射殺一名已重傷倒地的巴勒斯坦人，其後被判過失殺人罪，但只輕判監禁九個月。

與此同時，一名以軍早前誤以為一名以色列男子是襲擊者而將他射殺，軍方現正調查。這起槍擊事件凸顯了以色列士兵、警察及武裝人員對巴勒斯坦人無差別過度使用武力。

自與哈瑪斯10月7日在加薩開戰以來，以軍在西岸的暴力行為也創紀錄，當地最少有287名巴勒斯坦人被殺。