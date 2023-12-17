赤膊舉白旗 3名以色列人質遭以軍誤殺

以軍承認在加薩邊界誤殺三名人質，當時三人揮舞白旗，但以軍仍然開槍。圖為遇害的三名以色列人質。(美聯社)

以色列 軍方16日承認，三名身上無衫的以國人質在加薩 地區揮舞白旗，但以軍不慎誤會，將他們射殺；這是以軍首次承任在以哈戰爭中誤傷人質；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)向全國演說中表示，自己及全國都為此心碎，但表示密集進攻不會改變。

內唐亞胡稱心碎 但「進攻不變」

美聯社報導，內唐亞胡聲稱，非到瓦解巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas)、救回己方一切人質，不然以軍攻勢持續不變。

換俘壓力增 以強硬拒絕

美聯社報導，以軍誤殺己方人質事件引發憤怒，可能添加壓力，要以國政府恢復由卡達斡旋的與哈瑪斯換俘協議，拿被囚的巴人，來交換剩下來的以國俘虜；以方表示，還有129人被扣為人質。

以軍承認在加薩邊界誤殺三名人質，當時三人揮舞白旗，但以軍仍然開槍。圖為以色列民眾在特拉維夫集會抗議。(路透) 以軍承認在加薩邊界誤殺三名人質，當時三人揮舞白旗，但以軍仍然開槍。圖為以色列民眾在特拉維夫集會抗議。(路透)

哈瑪斯發言人哈姆丹(Osama Hamdan)重申，除非結束戰爭、以色列同意哈瑪斯的換俘條件，不然不會再釋放人質。內唐亞胡表示絕不同意這種要求。

射殺人質 以軍接受調查

以色列說明三名人質被殺的情形，引起外界對以軍舉動的質疑。巴人好幾次表示，平民試著想逃命，以軍還是開槍射擊。哈瑪斯宣稱，其他人質之前就被以軍射殺或死於空襲，但沒提供證據。

按軍法要求匿名的以國官員表示，三名被殺人質要不是被劫持他們的人拋棄，就是自己逃出來；開槍以軍「行為違反我軍接戰準則」，正在接受最高層調查。

以軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)表示，人質盡自己一切可能釋出訊號說自己不是威脅，但是正值交戰、壓力煎熬之下，以軍還是開槍，「可能還會有戰鬥期間，人質脫逃或被丟棄事件。我軍有責任義務讓他們生還」。

以哈戰事開打以後，以色列國防軍開進加薩作戰，圖為以色列國防軍出動。(歐新社)

三名人質年紀都在20多歲，他們出現在加薩市舒加艾耶區(Shijaiyah)，而以軍當時正與哈瑪斯激戰之中，故被射殺；三人都是10月7日哈瑪斯史無前例攻擊以國而劫走的240多名人質之中。

家屬籲談判 「別裝屍袋回家」

19歲被俘以軍陳伊台(Itay Chen，以下均音譯)之父陳魯比(Rubi Chen)在特拉維夫市集會上批評政府，說官方相信透過軍事施壓才能救回人質，但他要求以最好條件上談判桌，讓人質活著回家，「我們不希望他們裝在屍袋裡回國」。

希伯來語求救 仍遭槍擊

以國官員表示，三名人質由接近以軍陣地的一棟樓房出現，揮舞著白旗，身上沒穿襯衫，用意可能是指自己不構成威脅。兩人立即被射殺，第三人跑回樓房，口中還用希伯來語大喊救命，指揮官下令停火，但另一波槍響後，第三名男子也告喪生。

「國土報」(Haaretz)報導，尾隨第三人的以軍相信他是哈瑪斯分子；當地媒體報導，戰士稍早瞧見鄰近樓房寫有「SOS」、「救命，三名人質」，但生怕那是陷阱。