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ECFA喊卡？ 學者：中方將視台大選結果而動

記者陳素玲、廖士鋒／台北報導
中國認定台灣貿易壁壘，報告指出，台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止中國蘋果進口。（記者余承翰／攝影）
中國認定台灣貿易壁壘，報告指出，台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止中國蘋果進口。（記者余承翰／攝影）

中國商務部公布對台調查，認定台灣違反ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）有關條款。學者表示，ECFA原本就是大陸讓利台灣，台灣也確有貿易壁壘，後續如何處理，研判大陸不會馬上終止ECFA，應會觀察台灣選舉結果，比較可能的處理方式是啟動雙邊磋商，也許可以趁此機會打開兩岸接觸可能性。

中央大學經濟系教授吳大任表示，ECFA原本就是大陸對台灣讓利，也就是有些產品可以零關稅進口大陸，台灣禁止二千多項大陸產品進口，也確實有貿易壁壘；過去台灣有些做法不是很妥當，例如螺螄粉事件，如果要限制大陸產品進口台灣，應該要找合適理由，例如食安或不公平競爭，但當時台灣沒有提出大家可以接受的理由，就會被認為是不公平對待。

但吳大任研判，大陸後續不致馬上完全終止ECFA，「這是最嚴重的措施」，因為如果完全停止，對台灣傳產業影響較大，包括石化、機械、紡織業等。這些不只是立即可見的關稅損失，後續還可能因為出口關稅增加，造成相關企業離開台灣，轉而到其他國家設廠，甚至因此判讀兩岸關係惡化，放棄台灣市場。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，1月12日公布「從來都是假議題」，因為到時公布只有一個負面效果，一定跟它預期相反，所以一定會在1月12日之前公布。

至於沒有公布報復措施，張五岳則解讀，貿易壁壘一定會成立，可是採取怎麼做法一定不會講得清楚，「如果講清楚了就失去迂迴空間，失去一個明確選項」，尤其清清楚楚的措施，如果是力道很小，則毫無意義，如果力道過大，又適得其反，而且選後也失去進一步施壓的空間，「北京這種做法應該都是全部在預期之內」。

他認為，北京這種做法是想要凸顯這一次的選舉相較過去7次最大不一樣，這一次除了「戰爭跟和平」的選擇，還有一個「繁榮跟衰退」的選擇，主要是針對經濟議題，北京在過去7次的從1996到到2020年，從來沒有對台灣在選前動用過任何一次的貿易報復跟調查，最多只有2019年他暫時終止陸客來台，但也不是貿易報復措施。

張五岳表示，北京做法一定是兩階段，選前沒有採取具體的措施，「就讓台灣民眾的想像空間就大」。如果是涉及到2,509項大約是44億美元，如果涉及到ECFA早收清單，就有210億美元；而如果涉及到兩岸的貿易順差，台灣就享有1,00億美元的貿易順差。「所以北京是想讓你有比較大的想像的空間，讓很多的產業或者說讓經過一段時間的發酵，能夠達成它預習效果」，但是這仍取決台灣選民的認知。

關稅 商務部 台灣選舉

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