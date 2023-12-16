中國認定台灣構成「貿易壁壘」提前宣布調查

中國調查貿易壁壘案 3可能發展。（製表／聯合報大陸中心、財經中心）

中國商務部 15日提前宣布對台灣的貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨 當局對大陸採取的貿易限制措施，違反「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）有關條款，支持大陸主管部門結合最終調查結論，依據規定研究採取相應的措施。

中商務部3因應措施

根據中國「對外貿易壁壘調查規則」，若認定構成貿易壁壘，商務部得視情況採取進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制、採取其他適當的措施等因應。過去，中國曾在2004年對日本限制中國紫菜進口措施調查，最後以中日雙邊協議、日方修改措施下終結。

台灣大選前 時機敏感

中國大陸與台灣都是WTO 成員，但陸方未循WTO貿易爭端機制，於今年4月12日，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查，後來進一步將調查項目擴大至2509項產品，並於10月9日宣布，鑑於本案情況複雜，決定將該調查的期限延長三個月，即截止日期為2024年1月12日，為台灣總統大選投票日前一天。

但在截止日前20多天，商務部提前宣布調查結果，並認定台灣對大陸貿易限制措施構成「貿易壁壘」。

台籲停止政治操作

台灣的行政院經貿辦公室回應，中方片面進行貿易璧壘調查及調查結果，已經違反ＷＴＯ機制與規範，也完全不符合事實，台灣方面絕不接受，呼籲中方立即停止政治操作。

台灣的陸委會也說，兩岸都是WTO會員，陸方刻意繞開WTO貿易爭端機制，明顯具有政治目的，呼籲陸方遵照WTO爭端解決機制與程序進行糾紛調處。

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查的最終調查結論，依據規定研究採取相應的措施。調查顯示，民進黨當局單方面限制了大量的大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年呈現擴大趨勢，截至2023年11月底共對大陸2509項產品禁止進口。