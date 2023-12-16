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護照更新未來只要30天 新法可望明年初國會通過

記者顏伶如／綜合報導
目前申辦護照經常需要兩個月以上時間，國會通過新案，明年更新護照可望在30天內辦妥。（美聯社）
目前申辦護照經常需要兩個月以上時間，國會通過新案，明年更新護照可望在30天內辦妥。（美聯社）

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)在兩黨國會議員全面支持下，於國會年底休會前夕在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)表決通過；福斯數位新聞報導，法案內容包括聯邦政府運用新科技、改善作業流程，讓更新護照所需時間縮短到30天以內。

四年內推網路申辦系統

根據法案內容，聯邦政府未來四年內要推出以網路為主的首次申辦護照提交系統，對於低風險的護照更新案例則推出專門軟體；未來兩年內則成立一套界面平台(dashboard)，讓國會議員助理能夠查看選區民眾申辦護照的處理進度，以便透過電郵或簡訊通知民眾護照更新的作業進度，或者透過新成立的應用程式發布訊息。

提案人共和黨籍加州聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，法案可望明年初在國會通過，送交總統簽署。

福斯數位新聞報導，法案也包括國務院在2024會計年度到2026會計年度之間，每個會計年度加聘數十名約聘人員處理領事服務事項。

艾沙說：「其實早就應該推出，但我們花了一些時間，確認把事情做好，表決時能一致通過。」

目前申辦護照經常需要兩個月以上時間，國會通過新法，明年更新護照可望在30天內辦妥...
目前申辦護照經常需要兩個月以上時間，國會通過新法，明年更新護照可望在30天內辦妥。圖為今年6月在洛杉磯聯邦大樓外排隊等待申辦護照的人龍。（美聯社）

目前處理流程拖7~10周

自從疫情發生以來，護照積案日漸嚴重，國務院估計目前時程拖延在七周至十周之間；「護照制度改革暨避免積案法案」旨在讓護照處理流程所需時間能與其他國家相當，並且擴大網路申辦功能。

設置稽核處檢討核發作業

根據法案規定，非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)將負責檢討護照核發作業，研議是否有改進空間，包括加強政府部門之間的合作。

艾沙指出，「護照制度改革暨避免積案法案」可以單獨完成立法或，納入規模更大的法案一併通過，不管立法管道為何，他都將努力讓法案在眾院、參院順利通過。

他表示：「目前並未聽說參院方面有反對意見，不過我將與所有參議院辦公室合作，了解是否有任何需要排除的問題。」他說：「我們覺得這是讓法案能盡快送到總統辦公桌上的最佳途徑。」

國務院 眾院 參院

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