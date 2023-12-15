我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

普亭：盼找出解方 確保遭羈押2美國人獲釋

編譯中心／綜合報導
俄國總統普亭14日表示，希望莫斯科和華府達成解決方案，以確保因間諜罪被關押的兩位廣受矚目的美國人獲釋。(新華社)
俄國總統普亭14日表示，希望莫斯科和華府達成解決方案，以確保因間諜罪被關押的兩位廣受矚目的美國人獲釋。(新華社)

俄國總統普亭（Vladimir Putin）14日表示，希望莫斯科和華府達成解決方案，以確保因間諜罪被關押的兩位廣受矚目的美國人格什科維奇（Evan Gershkovich）和魏倫（Paul Whelan）獲釋。

格什科維奇是華爾街日報記者，魏倫是美國前陸戰隊隊員。

普亭先前曾稱，與美國的人質交換問題需要在靜默中進行。

普亭14日在年終記者會上說：「雙方在這問題上有接觸，並且持續進行對話，但這並不簡單。我希望我們能找到解決之道。不過美方也應聽取我們的意見，做出會合俄羅斯意的決定。」

他在記者會中談到加薩走廊局勢時，形容那是一場規模無法與烏克蘭衝突相比的「災難」。

普亭政府與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和以色列都維持關係。俄羅斯對烏克蘭進行全面軍事干預將近兩年之際，他作以上表示。

普亭說：「對於特別軍事行動和加薩正在發生的事，在場各位和世界各地每個人都可以目睹、可以思考並且感受其間差異。」克里姆林宮稱俄烏衝突為「特別軍事行動」。

他還指責國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）對俄羅斯運動員參加2024年巴黎夏季奧運強行施加規定，批評此舉威脅奧林匹克運動。

國際奧會本月稍早批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加明年巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，也不得積極支持俄國侵略烏克蘭的戰爭。

普亭說：「如果他們繼續這樣做，就會葬送奧林匹克運動。」但他沒有明確回答俄羅斯運動員是否該參加巴黎奧運。

白俄羅斯 普亭 巴黎奧運

上一則

記者會對話AI替身 普亭：這是我第一個替身

下一則

新研究：「日出即醒」生理時鐘 遺傳自尼安德塔人

延伸閱讀

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了
普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任
北約秘書長：普亭獲勝也不會收兵 盟國應持續援烏

北約秘書長：普亭獲勝也不會收兵 盟國應持續援烏

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任