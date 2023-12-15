侵烏以來首場年終記者會 普亭：俄實現目標才會有和平

普亭14日舉行入侵烏克蘭之後的首次年終記者會，聲稱俄軍形勢正在轉好。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）14日舉行入侵烏克蘭 以來的首場年終記者會，普亭認為形勢對俄方有利，唯有當莫斯科在這場近兩年衝突中實現目標後，烏克蘭才有可能迎來和平。

普亭表示：「當我們實現目標時，才會有和平。這是不會改變的。」這些目標包括讓烏克蘭去納粹化、去軍事化與維持中立地位。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則警告，若讓普亭取得軍事勝利將帶來「真正的風險」，「一旦普亭在烏克蘭獲得勝利，他的侵略行為很可能不會就此結束。因此我們的支持不是慈善行動，而是對自身安全的投資。」

史托騰柏格強調，這就是北約盟國必須繼續在軍事上支持基輔的原因。

俄羅斯在2022年2月出兵烏克蘭時，普亭要求這個親西方鄰國「去納粹化」。不過「去納粹化」一詞定義鬆散，第二次世界大戰納粹大屠殺的倖存者因而譴責俄羅斯。

普亭在莫斯科這場年終記者會上，也要求烏克蘭「去軍事化」。他說：「至於去軍事化，他們不想談判，所以我們就被迫採取其他措施，包括軍事措施。」

他還表示，雙方「在伊斯坦堡會談期間就此達成協議」，但烏克蘭隨後否認這些共識。他說：「要不雙方達成共識，要不我們得用武力解決（這個問題）。」

普亭稱，俄軍所處形勢幾乎在整條接觸線上都有改善，他表示，衝突地帶的前線超過2000公里，俄羅斯已在烏克蘭部署61萬7000名軍人，目前有約24萬4000名士兵駐紮俄羅斯控制的烏克蘭土地上。

普亭試圖向俄羅斯民眾保證，這場衝突不會影響他們的生活。做出這項評估之前，他上周才宣布將於明年3月角逐連任總統。

但他坦言，「通貨膨脹正在攀升」，儘管俄羅斯因為在烏克蘭發動攻勢而遭到西方國家經濟制裁和政治孤立，莫斯科依然可以「繼續向前邁進」。

史托騰柏格則反駁說，「實現公正、長期解決方案的唯一方法就是讓普亭相信他們不會在戰場上獲勝。確保普亭了解自己沒有勝算的唯一方式就是持續援助烏克蘭。」