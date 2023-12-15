我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

WSJ：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

記者顏伶如／綜合報導
歐美國家內部都出現對烏克蘭支援猶豫的情況，讓俄烏戰爭前景更為混沌。圖為烏克蘭民眾呼籲不要對戰事保持沉默。（歐新社）
歐美國家內部都出現對烏克蘭支援猶豫的情況，讓俄烏戰爭前景更為混沌。圖為烏克蘭民眾呼籲不要對戰事保持沉默。（歐新社）

華爾街日報編輯委員會(editorial board)13日以「美國會不會背叛烏克蘭？」為標題發表評論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任；文中也指出，拜登不能把無法進一步為烏克蘭提供軍援怪罪給共和黨，因為共和黨提出鞏固邊境安全的訴求是合理的。

文中指出，年底假期即將來臨，華府即將休假，但兩黨之間對於以色列、烏克蘭軍援與美墨邊境安全問題的協商，卻還沒有談出結果。各界不禁納悶，美國是否真的將放任政黨對立導致背叛烏克蘭，「雖然難以置信，但或許真的如此」。

沒有美國進一步武器增援，烏克蘭註定敗在俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)手下，後果將是一個動盪不安的歐洲。美國權力與影響力遭遇的重挫，如同1975年的西貢實例。

文中指出，拜登口頭上說烏克蘭情勢危險，但實際層面卻行動緩慢，與共和黨國會議員的磋商直到最近才展開，然而邊境問題與烏克蘭軍援的條件交換，顯然已經醞釀數月。拜登本周出現政治誤判，把爭取軍援的任務直接外包給再度訪美的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，結果澤倫斯基空手而歸。

文中寫到，邊境問題已演變成國家安全隱憂，不只是一般的移民政策辯論而已，每天都有來自數十個國家、數以千計的無證客進入美國，因此共和黨提出鞏固邊境安全的訴求是合理的。拜登害怕與共和黨達成協議，深怕惹怒民主黨進步派，眾院西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)日前批評拜登正在考慮的「川普時期移民政策」等於是對民主黨的最大羞辱。

華爾街日報編輯委員會指出：「諷刺的是，與共和黨達成協議才是拜登的政治救生索，邊境問題對拜登連任選情不利，這點連許多民主黨員都看明白了。」

文中分析，烏克蘭與美墨邊境都與美國國家安全有關，共和黨若與民主黨達成協議，可以對選民證明美國在國際舞台居於領導地位，並不妨礙解決國內問題；烏克蘭淪陷對拜登來說將是第二個阿富汗，普亭勝利加上中國崛起壯大的戰略衝擊，殺傷力遠超過喀布爾失守，共和黨不會想要為那種世界共同承擔責任，但如果在烏克蘭兩年來犧牲大量人命之後美國卻拋棄烏克蘭，共和黨難逃責任。

烏克蘭 共和黨 拜登

上一則

明年預料3次降息 房貸有望減壓、刺激房市

下一則

匈牙利「棄權」 歐盟同意啟動烏克蘭入盟談判

延伸閱讀

財長葉倫：計畫明年再次訪中 聚焦避免雙方緊張升溫

財長葉倫：計畫明年再次訪中 聚焦避免雙方緊張升溫
藥商「過度漲價」挨罰 75萬人省藥費 最多2700元

藥商「過度漲價」挨罰 75萬人省藥費 最多2700元
更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模

更精確打擊 美官員：拜登政府希望以色列3周內縮小戰爭規模
擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任