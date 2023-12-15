匈牙利「棄權」 歐盟同意啟動烏克蘭入盟談判

歐盟委員會宣布同意接受烏克蘭加入歐盟的談判，被視為歐盟支持烏克蘭的動作。照片由左至右為歐盟理事會主席米歇爾、烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）

歐盟 14日「繞過」匈牙利的反對，最終決定啟動烏克蘭 入盟談判，儘管基輔加入歐盟需時不短，但這個宣布無疑是烏克蘭一次象徵性勝利，但亦會激怒俄羅斯總統普亭。

路透報導，歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)在X 平台宣布這個決定的同時，澤倫斯基 回應「這是烏克蘭的勝利，全歐洲的勝利」。

烏克蘭入歐盟一直受到匈牙利的強烈反對，與莫斯科有非常密切關係的總理奧班(Viktor Orban)直到最後一刻仍表示匈牙利不想參與這個「爛決定」，並指烏克蘭的入盟對歐盟和匈牙利都不利。

由歐盟27個成員國元首或政府領袖出席的歐盟理事會(European Council)，14日最終以一種極為非正統的方式做出這項決定：奧班願意在其他歐盟會員國同意下離開會場，讓他「棄權」，於是剩下26國領袖就達成一致決定。

這是歐盟名為「建設性棄權」的專有方式，解開對重大事務必須獲全體共識決的死結。

據悉，勸說奧爾班離場的關鍵人物是德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，他事後說這項決定是一個支持烏克蘭的強力訊號。

此外，歐盟當天也同意啟動摩爾多瓦(Moldova)入盟談判，並授予喬治亞(Georgia)會員候選國(membership candidate)地位。

紐約時報報導，儘管入盟談判啟動，但通常需要十年或更長時間，並涉及重大改革，以使候選國在規則與標準與歐盟保持一致。

但布魯塞爾峰會的這項決定，使烏克蘭朝向他們在西方紮根、擺脫莫斯科軌道的長期戰略目標，又更接近了一步。

烏克蘭被視為一個積極候選國，並承諾會作出改革，然而以基輔目前的情況來看，必須從根本上重組治理體系，並在經濟、行政和司法系統中實施一系列嚴格的規則，以便有一天符合加入資格。

在入盟談判死結解開後，烏克蘭與歐盟即時面對的就是長期的金融援助。

目前除奧班外，其他歐盟國家都希望能提供烏克蘭500億歐元(545億美元)的支持直到2027年，並期望在俄烏戰爭持續拖延下，推動基輔加入歐盟。