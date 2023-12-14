公關誤發聖誕派對邀請函 波城市長吳弭致歉：無心之過

士頓市長吳弭對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示是「無心之過」。（本報資料照片）

波士頓 首位女性市長、也是首位「非白人」市長吳弭 (Michelle Wu)打算舉辦一場邀請「有色人種當選者」參加的聖誕派對，幕僚卻不慎將邀請電郵廣發全體市議員，然後匆匆致歉收回，此事立即引發反彈，有白人市議員稱舉辦「種族隔離派對」既不幸又分裂人心；吳弭則解釋這是「無心之過」。

邀請有色人種議員 遭批「種族隔離」

市長公關原先發給所有議員的活動邀請，該活動其實僅限少數族裔，曝光後招致批評。（取自X平台）

每日郵報(Daily Mail)報導，吳弭的市議會公關主任狄妮絲‧多斯桑托斯 (Denise DosSantos) 12日代表吳弭向全體議員發出「有色人種當選者假日派對」(Electeds of Color Holiday Party)邀請函；15分鐘後，多斯桑托斯對前述邀請致歉並澄清，這場訂13日傍晚5點半舉行的聚會，只邀該市六名有色人種議員參加；七名白人議員不在受邀之列。

公關主任誤廣發全體議員 引起風波

誤發邀請函的波士頓市助理DosSantos隨即發出道歉推文，聲稱「誤發」。(取自X平台)

身為非裔女性的多斯桑托斯寫道：「抱歉我剛發了一封有關明天派對的電郵。我不小心發給所有人，若此信有所冒犯或造成任何混淆，我深表歉意。」信中沒有為舉辦該派對致歉。

即將卸任的市議員貝克(Frank Baker)透過波士頓先驅報(Boston Herald)抨擊指出，當前市議會氣氛緊張，舉辦排他性派對不是什麼「好舉動」；「不幸的是，在目前氛圍下，這麼做會加劇分歧。」但貝克也說，他個人沒有被冒犯，要冒犯他沒那麼容易。

有些人質疑吳弭的判斷力。現任律師、前五任波士頓市議員麥科馬克(Michael McCormack)表示，舉辦排他派對不是市長辦公室典型做法，前市長萬寧路(Tom Menino)和弗林(Ray Flynn)會邀請全體議員。「問題不幸出在，波士頓和種族是同義詞，」麥科馬克說：「我只希望這是個錯誤，不是什麼市長辦公室該感到自豪的事。」

波士頓市議員安德森(Tania Fernandes Anderson)則為吳弭辯護說，此事無須道歉，「就像有些團體基於共同興趣或文化背景而聚會一樣，民選有色人種官員聚在一起過節，是很自然的。」

吳弭：年度聚會 該團體已成立十多年

吳弭在入場前對誤發邀請函致歉，表示這是無心之過。

在該爭議被媒體報導之後，吳弭表示，她是應麻州 有色人種當選者團體要求出面舉辦年度聚會，對誤發邀請函的無心之過表示歉意。吳弭表示，麻州各級政府有色人種當選者團體已成立十多年，主辦方和聚會地點每年都會變化。另一場由所有民選官員和內閣成員共同參與的聚會將在不同日期同一地點舉行。