我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

公關誤發聖誕派對邀請函 波城市長吳弭致歉：無心之過

記者胡玉立／綜合報導
士頓市長吳弭對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示是「無心之過」。（本報資料照片）
士頓市長吳弭對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示是「無心之過」。（本報資料照片）

波士頓首位女性市長、也是首位「非白人」市長吳弭(Michelle Wu)打算舉辦一場邀請「有色人種當選者」參加的聖誕派對，幕僚卻不慎將邀請電郵廣發全體市議員，然後匆匆致歉收回，此事立即引發反彈，有白人市議員稱舉辦「種族隔離派對」既不幸又分裂人心；吳弭則解釋這是「無心之過」。

邀請有色人種議員 遭批「種族隔離」

市長公關原先發給所有議員的活動邀請，該活動其實僅限少數族裔，曝光後招致批評。（取...
市長公關原先發給所有議員的活動邀請，該活動其實僅限少數族裔，曝光後招致批評。（取自X平台）

每日郵報(Daily Mail)報導，吳弭的市議會公關主任狄妮絲‧多斯桑托斯 (Denise DosSantos) 12日代表吳弭向全體議員發出「有色人種當選者假日派對」(Electeds of Color Holiday Party)邀請函；15分鐘後，多斯桑托斯對前述邀請致歉並澄清，這場訂13日傍晚5點半舉行的聚會，只邀該市六名有色人種議員參加；七名白人議員不在受邀之列。

公關主任誤廣發全體議員 引起風波

誤發邀請函的波士頓市助理DosSantos隨即發出道歉推文，聲稱「誤發」。(取自...
誤發邀請函的波士頓市助理DosSantos隨即發出道歉推文，聲稱「誤發」。(取自X平台)

身為非裔女性的多斯桑托斯寫道：「抱歉我剛發了一封有關明天派對的電郵。我不小心發給所有人，若此信有所冒犯或造成任何混淆，我深表歉意。」信中沒有為舉辦該派對致歉。

即將卸任的市議員貝克(Frank Baker)透過波士頓先驅報(Boston Herald)抨擊指出，當前市議會氣氛緊張，舉辦排他性派對不是什麼「好舉動」；「不幸的是，在目前氛圍下，這麼做會加劇分歧。」但貝克也說，他個人沒有被冒犯，要冒犯他沒那麼容易。

有些人質疑吳弭的判斷力。現任律師、前五任波士頓市議員麥科馬克(Michael McCormack)表示，舉辦排他派對不是市長辦公室典型做法，前市長萬寧路(Tom Menino)和弗林(Ray Flynn)會邀請全體議員。「問題不幸出在，波士頓和種族是同義詞，」麥科馬克說：「我只希望這是個錯誤，不是什麼市長辦公室該感到自豪的事。」

波士頓市議員安德森(Tania Fernandes Anderson)則為吳弭辯護說，此事無須道歉，「就像有些團體基於共同興趣或文化背景而聚會一樣，民選有色人種官員聚在一起過節，是很自然的。」

吳弭：年度聚會 該團體已成立十多年

吳弭在入場前對誤發邀請函致歉，表示這是無心之過。

在該爭議被媒體報導之後，吳弭表示，她是應麻州有色人種當選者團體要求出面舉辦年度聚會，對誤發邀請函的無心之過表示歉意。吳弭表示，麻州各級政府有色人種當選者團體已成立十多年，主辦方和聚會地點每年都會變化。另一場由所有民選官員和內閣成員共同參與的聚會將在不同日期同一地點舉行。

吳弭 波士頓 麻州

上一則

221：212 眾院通過對拜登啟動「彈劾調查」

下一則

台海若開戰 路透分析：印度洋恐成中國致命弱點

延伸閱讀

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭控「種族隔離」

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭控「種族隔離」
住家啃老又偷錢 賓州婦狠弒雙親分屍

住家啃老又偷錢 賓州婦狠弒雙親分屍
德國預算危機 總理：補助台積不變

德國預算危機 總理：補助台積不變
波士頓市長吳弭：展現美國亞裔領導力量

波士頓市長吳弭：展現美國亞裔領導力量

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
在槍擊中死亡的張家楨教授，來自台灣，在該校已任職了22年。(拉斯維加斯內華達大學官網)

賭城內華達大學槍案3死 台灣教授喪命 槍手遭擊斃

2023-12-08 01:29

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世