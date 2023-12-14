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擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統遭到國會共和黨內政綁架外交，無法完成軍援烏克蘭的承諾，必須要在邊界政大讓步，包括快速遣送無證客等，解決美墨邊界大量湧入的無證客。(美聯社)
拜登總統遭到國會共和黨內政綁架外交，無法完成軍援烏克蘭的承諾，必須要在邊界政大讓步，包括快速遣送無證客等，解決美墨邊界大量湧入的無證客。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)13日報導，四名消息人士透露，白宮為爭取共和黨國會議員支持對烏克蘭增加軍援而大讓步，願意採納共和黨提出的邊境管控措施；拜登政府官員12日與國會議員協商中，對於訂定邊境地區驅逐無證客的新規、強制拘留、擴大遞解等提議均抱持開放態度。

報導指出，白宮官員已知會民主黨籍參議員，願意採納共和黨提出的強硬移民政策改革，換取共和黨支持規模1000億元的緊急經援包裹法案，法案內容包括對以色列、台灣、烏克蘭軍援，另外還有擴大邊境非法入境查緝、增聘移民官員的經費。

過去幾周裡，某些參議員嘗試透過磋商，針對加強移民查緝達成共識。共和黨方面堅守立場，要求拜登政府對烏克蘭提供更多軍援之前，必須先解決美墨邊境非法入境人數創下空前紀錄的問題。

最近幾天，拜登政府與國會議員密集接洽，消息人士說，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)本周也到華府，加入參院談判協商。

消息人士說，白宮官員表示願意支持邊境地區效力範圍更廣的驅逐新規，允許邊檢官員在不必處理無證客的庇護申請就直接驅逐出境，新措施就是等於川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令重出江湖，但疫情早已宣布結束；新規將允許官員在沒有公共衛生因素的前提下，就能暫停美國庇護法；此舉形同承認川普當年遣返無證客措施正確有效。

移民維權組織、非裔進步派國會員及拉丁裔議員得知拜登讓步後，極為氣憤，表示如此讓步，等於重回川普時代，過去的堅持都白做。

拜登政府也願意支持加速驅離(expedited removal)程序在全國各地擴大實施，讓移民官員直接將沒有申請庇護或庇護面試未過關的無證客遞解出境，不必經過移民法院聽審。加速驅離程序目前只在地點有限的邊境地區推出。

報導指出，對於某些獲准入境美國、正在等候移民法院批准案件的特定無證移民，白宮也願意支持強制拘留(mandatory detention)。聯邦官員及某些民主黨參議員則表示，願意支持調高庇護申請者「可信恐懼」(credible fear)面試篩選門檻。

移民 拜登 共和黨

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