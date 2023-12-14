無證客狂湧美英加澳 觸怒選民 政府頭痛

由美、英、加到澳洲四個國家，目前都看到非法移民 數量大增，原因在四地就業市場緊俏，吸引無證客 前來，招致四國選民反感，執政者為之頭痛不已；新冠疫情後全球需求量減少，其他國家就業機會大減，移民嚮往西方就業市場，雖增加勞動力供應拉低工資成長而紓解通膨，但觸怒本國人民。

華爾街日報(WSJ)13日報導，無證客比起通膨只怕更損及拜登總統的連任機率；依WSJ最新民調，受訪者不滿拜登執政表現，無證客方面達37個百分點，通膨則為36個。

無證移民數量大增是全球現象，就業市場緊俏的國家最吸引無證移民，而且經常有老練的偷渡集團幫助；老牌無證移民收受國，執政者簡直像收到政治催命符。

澳洲新的工黨政府去年調高移民目標，無證客大舉抵達，民眾的不滿也飆高；工黨政府本周表示，要加強簽證 要求，「讓移民回到可永續的水準」。

加拿大自由黨政府向來認為，移民是經濟成長的拱心石，但一樣碰到公眾的反對大增，政府支持度大減；渥太華當局已停止調升新移民的收容目標，上周矢言掃蕩一些專招外國學生拿低劣文憑、實則提供非法移民管道的「學店」。

英國保守黨首相蘇納克(Rishi Sunak)尋求通過法案，把申請庇護人士送去非洲盧安達，但連自己同黨國會議員都認為那麼做還不夠嚴格。

執政者何以遭遇反彈？當然國情大不同，只是也有些元素一樣。

新冠疫情後，失控的感受出現，移民潮流更讓西方人民感覺惡化。美國南方邊界情況最慘，其他三國雖然較好，但也未能管控無證客大舉前來。去年秋天，澳洲原本預測，直到今年6月的一年，淨流入移民數為23萬5000人，結果來了50多萬，其中學生及拿短期簽證的工人都想方設法，停留超過簽證有效期。

加拿大的年度移民目標為50萬以下，但是到今年6月底的那個年度，來了110萬人；很多拿臨時簽證，有些簽證是學店發給外國學生的，那些學生想找工作許可，另看看有無機會成為永久居民。

無證移民以往有很多無法量化的好處，但最常見、認為無證移民好的理由在經濟方面。企業要外國工人來舒解勞工短絀。只是最近無證移民對經濟的好處不那麼明顯。聯準會(Fed)官員把今年通膨有所節制，歸功於無證移民增加勞動力供應，限制工資上升，但美國出生的勞工對此一點也不高興。