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沒有自稱的那麼可靠？援烏受阻危及美信用 智庫專家：台日韓會怎麼想

編譯高詣軒／即時報導
總統拜登（右）12日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）舉行聯合記者會。（美聯社）
總統拜登（右）12日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）舉行聯合記者會。（美聯社）

總統拜登力推的援烏經費在國會卡關，美聯社13日報導分析，若國會拒准援烏經費，將動搖拜登外交政策的大樑，昔日美國伸援展現決心的佳話，將成為顯示美方不穩定性的警世借鏡。有智庫專家指出，看來美國顯然沒有自稱的那麼可靠，「台灣人會怎麼想？日本人、韓國人會怎麼想？」

報導指出，拜登上任後宣稱「美國回來了」，欲和前總統川普反覆無常的孤立主義作風區別，然而在援烏上，拜登先前屢次宣稱無論需要多久都會支持基輔，但如今援烏經費受阻，烏軍軍備日漸枯竭，烏國總統澤倫斯基到訪華府似也未讓議員回心轉意，這也讓拜登承諾重建的美國信用面臨考驗。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家、前美國國務員官員柏格曼（Max Bergmann）認為，拜登政府到處宣示美國值得依靠，但顯然並非如此。

美國國會此後雖仍有可能通過包含援烏經費在內的包裹法案，但此番延遲足以讓俄國總統普亭膽子更大，也可能在其他仰賴美國協助維持安全的地區產生廣泛影響。

柏格曼說，不知道台灣、日本、南韓等地的人會對此如何作想？他並提醒：「美國在全球領導地位的未來，正在國會遭到扼殺。」

拜登的援烏成績此前備受海內外肯定。他幫助烏國免遭俄軍征服，和歐洲盟友保持團結，也引導北約組織擴大納入芬蘭，瑞典之後可能也會入會。但俄軍未見崩潰，反而能挫敗烏軍今年的反攻。西方軍援未能助烏軍收復東南部大片失土，當前俄烏戰事成為僵局，對拜登而言事態由好轉壞。

2022年期中選舉後，共和黨取得眾議院多數，許多強硬派議員反對援烏，在近期的預算協商中加以阻擋。華府智庫「外交關係協會」資深研究員凱強（Charles Kupchan）說，拜登可能低估了維繫國內共識的困難度，尤其大選將至，政黨對立常會妨礙明智政策的推行。

凱強曾在歐巴馬政府任職白宮國家安全會議處理歐洲事務，他表示美國有關戰爭的國內政治常比歐洲複雜，而即使在歐洲，也變得漸趨複雜；歐洲人眼看拜登的援烏要求在國會卡關，這也會某種程度強化歐洲內部一些不願繼續援烏的聲音。

130多名歐洲國家議員已致信美國議員，呼籲批准新增援烏，但歐洲自己也面臨政治挑戰。歐盟領袖本周也將商討大量援烏經費，但匈牙利總理奧班反對援烏。奧班被視為普亭的盟友。

拜登 華府 普亭

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