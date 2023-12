COP28決議新版本 將籲擺脫化石燃料 不提淘汰

COP28迴避敏感的淘汰化石燃料字眼,改用轉型過渡期,美國氣候特使柯瑞樂見此一方向。(路透)

在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28),各國磋商代表在當地時間13日凌晨時分(美東12日晚)持續討論協議草案,擬出新的折衷方案,呼籲各國「從化石燃料中迅速轉型」(swiftly transition away from using fossil fuels)。

這項旨在避免全球暖化最嚴重後果的會談原定杜拜時間12日結束,卻因各國談不攏化石燃料等措詞而「延長加賽」。

13日凌晨的草案文本比11日晚發布的初步版本更明確,11日的版本並未要求各國採取具體措施,如將可再生能源提高三倍,而是提出各國「可能」採取的選項。

來自不同國家的代表12日在杜拜徹夜協商決議草案。(路透)

關鍵讓步 規畫個別道路

13日凌晨的版本則改為,各國「必須」採取這些步驟,這項改變可能贏得更多國家認同,因為它加強了減排力度。

據媒體報導的內容,草案認知各國必須因地制宜,規畫個別道路;這是一項關鍵讓步,闡明各國基於共識但有所區別的責任原則,協助全球「快速、持續減少」溫室氣體排放。

各國代表目前擬定的折衷文字,代表全球減少溫室氣體排放的承諾將更有力,同時避免引發沙烏地阿拉伯 及其他產油國反對的「逐步淘汰」(phase out)化石燃料極端承諾。不過,COP28主席發言人表示,這項草案並非最終正式文本。

COP28主席賈柏(Sultan Al Jaber)正與沙烏地阿拉伯等各國磋商代表舉行閉門會談,各方討論藍圖並在杜拜時間13日上午公佈最終版本提案之前,進行措辭上的修飾。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)形容,此次協議文本已對化石燃料更加強硬,且「朝正確方向前進」,之後他便離開英國、挪威、加拿大 和澳洲 代表參與的閉門會談。

COP28主席的重要助手、COP28首席執行長安明(Adnan Amin)告訴「彭博新聞」(Bloomberg News)說,各國磋商代表正站在達成協議的分水嶺。

目前草案與先前版本的主要差異在於「有序且公平的減少消耗與生產化石燃料」,新版本則可能呼籲各國「在這個十年開始,讓能源系統擺脫化石燃料,並以有序、公平且符合科學的方式,在2050年前達到淨零排放」。

再生能源快速發展,但化石燃料仍占全球能源總量的80%。

COP28 11日公布的草案提出八個「減排」方案,但未提及「逐步淘汰」化石燃料,或在2030年前減量的目標。

「淘汰」之爭 各國拔河

歐美、澳洲、加拿大、智利等約100個國家要求草案應表達全球邁向淨零排放的決心;巴西希望草案中關於淘汰化石燃料的內容更明確,但認為貧窮和富裕國家的措施應有不同;小島國家代表則強調,絕不認可等同對遭到海平面上升威脅最甚國家「判死刑」的決議。