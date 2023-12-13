COP28決議新版本 將籲擺脫化石燃料 不提淘汰

COP28迴避敏感的淘汰化石燃料字眼，改用轉型過渡期，美國氣候特使柯瑞樂見此一方向。（路透）

在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)，各國磋商代表在當地時間13日凌晨時分(美東12日晚)持續討論協議草案，擬出新的折衷方案，呼籲各國「從化石燃料中迅速轉型」(swiftly transition away from using fossil fuels)。

這項旨在避免全球暖化最嚴重後果的會談原定杜拜時間12日結束，卻因各國談不攏化石燃料等措詞而「延長加賽」。

13日凌晨的草案文本比11日晚發布的初步版本更明確，11日的版本並未要求各國採取具體措施，如將可再生能源提高三倍，而是提出各國「可能」採取的選項。

來自不同國家的代表12日在杜拜徹夜協商決議草案。（路透）

關鍵讓步 規畫個別道路

13日凌晨的版本則改為，各國「必須」採取這些步驟，這項改變可能贏得更多國家認同，因為它加強了減排力度。

據媒體報導的內容，草案認知各國必須因地制宜，規畫個別道路；這是一項關鍵讓步，闡明各國基於共識但有所區別的責任原則，協助全球「快速、持續減少」溫室氣體排放。

各國代表目前擬定的折衷文字，代表全球減少溫室氣體排放的承諾將更有力，同時避免引發沙烏地阿拉伯 及其他產油國反對的「逐步淘汰」(phase out)化石燃料極端承諾。不過，COP28主席發言人表示，這項草案並非最終正式文本。

COP28主席賈柏(Sultan Al Jaber)正與沙烏地阿拉伯等各國磋商代表舉行閉門會談，各方討論藍圖並在杜拜時間13日上午公佈最終版本提案之前，進行措辭上的修飾。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)形容，此次協議文本已對化石燃料更加強硬，且「朝正確方向前進」，之後他便離開英國、挪威、加拿大 和澳洲 代表參與的閉門會談。

COP28主席的重要助手、COP28首席執行長安明(Adnan Amin)告訴「彭博新聞」(Bloomberg News)說，各國磋商代表正站在達成協議的分水嶺。

目前草案與先前版本的主要差異在於「有序且公平的減少消耗與生產化石燃料」，新版本則可能呼籲各國「在這個十年開始，讓能源系統擺脫化石燃料，並以有序、公平且符合科學的方式，在2050年前達到淨零排放」。

再生能源快速發展，但化石燃料仍占全球能源總量的80%。

COP28 11日公布的草案提出八個「減排」方案，但未提及「逐步淘汰」化石燃料，或在2030年前減量的目標。

「淘汰」之爭 各國拔河

歐美、澳洲、加拿大、智利等約100個國家要求草案應表達全球邁向淨零排放的決心；巴西希望草案中關於淘汰化石燃料的內容更明確，但認為貧窮和富裕國家的措施應有不同；小島國家代表則強調，絕不認可等同對遭到海平面上升威脅最甚國家「判死刑」的決議。