澤倫斯基會見美國會領袖 共和黨仍拒加強軍援

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天前往美國國會山莊會見兩黨領袖，懇請國會通過加強軍援烏克蘭法案，但因共和黨反對而碰壁。美國總統拜登 警告，終結美國對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯總統普亭的最大耶誕禮物。

由於拜登政府提出的包裹追加預算方案，排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨國會議員近日擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在會見澤倫斯基後表示，除非民主黨滿足共和黨關於移民和美墨邊界的要求，共和黨不會同意拜登增援烏克蘭的要求，同時，拜登政府必須提供追加預算將如何使用的更多細節。

澤倫斯基隨後前往白宮會見拜登，拜登在與澤倫斯基會談前表示：「我們會一直支持你們。」他並呼籲國會通過對烏克蘭的包裹追加預算，警告終結對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯的最大耶誕禮物。。

兩人並在會後舉行聯合記者會。拜登矢言：「我不會背棄烏克蘭。」

他向記者表示，普亭「正指望」美國不要提供烏克蘭進一步軍事援助。

澤倫斯基則表示，盟邦必須向俄羅斯傳達「團結一致的強烈訊息」。

他並表示，他的軍援請求已獲得美國國會的「正面」訊息，正在等待結果。