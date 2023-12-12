我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

澤倫斯基會見美國會領袖 共和黨仍拒加強軍援

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國國會山莊會見兩黨領袖，懇請國會通過加強軍援烏克蘭法案，但因共和黨反對而碰壁。美國總統拜登警告，終結美國對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯總統普亭的最大耶誕禮物。

由於拜登政府提出的包裹追加預算方案，排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨國會議員近日擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在會見澤倫斯基後表示，除非民主黨滿足共和黨關於移民和美墨邊界的要求，共和黨不會同意拜登增援烏克蘭的要求，同時，拜登政府必須提供追加預算將如何使用的更多細節。

澤倫斯基隨後前往白宮會見拜登，拜登在與澤倫斯基會談前表示：「我們會一直支持你們。」他並呼籲國會通過對烏克蘭的包裹追加預算，警告終結對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯的最大耶誕禮物。。

兩人並在會後舉行聯合記者會。拜登矢言：「我不會背棄烏克蘭。」

他向記者表示，普亭「正指望」美國不要提供烏克蘭進一步軍事援助。

澤倫斯基則表示，盟邦必須向俄羅斯傳達「團結一致的強烈訊息」。

他並表示，他的軍援請求已獲得美國國會的「正面」訊息，正在等待結果。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

上一則

COP28直擊／美眾議員示警：台比鄰中國 需正視能源安全

下一則

民調：2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登

延伸閱讀

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持
路透民調：若拜川對決 川普38%微幅領先拜登36%

路透民調：若拜川對決 川普38%微幅領先拜登36%
拜登援烏受阻 民調：近半選民認過多

拜登援烏受阻 民調：近半選民認過多
CNN民調：2關鍵州密西根、喬治亞 川普都領先拜登

CNN民調：2關鍵州密西根、喬治亞 川普都領先拜登

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

2023-12-05 11:40

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史