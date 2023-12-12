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哥大華裔教授艾明如：排華法律正增加 彷彿歷史重演

記者顏伶如／綜合報導
哥倫比亞大學歷史系教授艾明如，指現在的排華法律增加，好像回到她父母的時代。（本報資料照片）
哥倫比亞大學歷史系教授艾明如，指現在的排華法律增加，好像回到她父母的時代。（本報資料照片）

哥倫比亞大學(Columbia University)華裔歷史教授艾明如(Mae Ngai)11日投書紐約時報指出，排華法律正在增加，彷彿回到她的父母當年經歷的歧視歷史。她指出，1950年代晚期，雙親想在新澤西州北部買地興建家園卻到處碰壁，房仲人員告知問題出身為華裔。

德桑提斯 吹噓禁中國買地

艾明如指出，上個月在共和黨總統初選第三場辯論裡，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)自我吹噓道：「我禁止中國在佛州買地。」目前全美至少15州通過法律對外籍人士土地持有祭出限縮，包括佛州、維吉尼亞州、阿拉巴馬州、蒙大拿州等，另外有20州類似法案在州議會待審，聯邦層級也有類似提案。

站在「阻止中國共產黨影響」看板後的佛州州長德桑提斯，5月簽署佛州法令，對包括來...
站在「阻止中國共產黨影響」看板後的佛州州長德桑提斯，5月簽署佛州法令，對包括來自中國、俄國、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉及敘利亞的人民與官員，禁止購買佛州軍事設施或重大民生基建設10哩內的土地或農地。(取自德桑提斯X平台)

她指出，這些法案的立法用意與過去的排華法案類似，都認為來自敵對國家的外籍人士與公司若在美國持有房地產，將對美國國家安全構成威脅，支持提案者主張敵國可能監視美國軍事基地、危害基礎建設，甚至威脅美國糧食供應。

美國政治 認華人無法同化

艾明如在文中寫道，德桑提斯今年5月力讚佛州法案能夠保護佛州土地不被中國共產黨買下，在發言中鼓吹社會大眾把華裔人口視為美國人民在種族、區域政治、思想理念等層面的敵人。她指出：「在美國的華裔民眾，不管是土生土長或歸化入籍，都根深柢固效忠中國、永遠都不可能成為真正美國人的說詞，已被內化在美國政治當中超過百年。」

文中指出，從19世紀末期開始，「黃禍」(yellow peril)的恐懼助長西部地區對華人及其他亞洲人的隔離政策。除了禁止亞裔人士購地，還不准在法院作證指控白種人，禁止與白人通婚，禁止到白人學校就讀，也不准擁有專業或商業證照，1882年「排華法案」(Chinese Exclusion Act)獲得聯邦最高法院維持。

父母若在世 恐憂被畫靶心

伴隨著非洲裔民眾在南北戰爭勝利後的落後及美國南部「吉姆克勞」(Jim Crow)法律降臨，是一條條排華法律及排亞法律。而在南部與西部地區主導之下，白人至上主義戰勝了民主，一直延續到20世紀。

艾明如指出，各地新通過的禁止購地法律就是新一波排華措施，前總統川普把新冠疫情怪罪給中國及中國人民，導致亞裔民眾陷入大量種族騷擾及攻擊的風暴，2018年的「中國行動計畫」(China Initiative)則讓華裔科學家受到騷擾與迫害。

她寫道，雙親在專業領域表現優異，卻還是受到歧視，「如果父母還在世，他們應該會對美國目前的中國政策感到憂心，擔心自己背後被畫了靶心」。

即使排華法案已廢止80年，但哥倫比亞大學華裔教授艾明如指出，現在的排華法律正在增...
即使排華法案已廢止80年，但哥倫比亞大學華裔教授艾明如指出，現在的排華法律正在增加。圖為1882年5月6日簽署的排華法案。（圖：國家檔案館）

華裔 佛州 德桑提斯

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