我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

1月移民排期 親屬和職業移民各項大幅進步

記者張筠／華盛頓報導
1月移民排期公布。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
1月移民排期公布。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院11日公布2024年1月移民排期，親屬移民多項有推進，幅度在一周多至三個多月不等，進步幅度最大的為第三優先，第一優先原地踏步；職業移民中國出生各項也有大幅進步，幅度從兩個多月到一年不等；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項的進步幅度在一個月到近八個月不等。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進八個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一周多；

第三優先(公民已婚子女)前進三個多月；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一個多月。

職業移民類：

中國出生第一優先前進四個多月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進兩個多月；非中國出生前進三個多月；

中國出生第三優先(一般類)前進七個多月；非中國出生前進近八個月；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進一年，非中國出生前進一個月；

中國出生第四優先(特殊人員)前進四個多月；非中國出生也前進四個多月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進兩個多月，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 國務院 勞工

上一則

最高院不讓墮胎 德州孕婦決定赴他州手術 未透露目的地

下一則

哥大華裔教授艾明如：排華法律正增加 彷彿歷史重演

延伸閱讀

人力中心中校繪畫賽頒獎 發行作品畫冊

人力中心中校繪畫賽頒獎 發行作品畫冊
1月移民排期 親屬和職業移民各項大幅進步

1月移民排期 親屬和職業移民各項大幅進步
人口普查數據 南加4縣講華語第三多

人口普查數據 南加4縣講華語第三多
澳洲擬將移民人數減半 緊縮學生、低技能工人簽證規定

澳洲擬將移民人數減半 緊縮學生、低技能工人簽證規定

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？