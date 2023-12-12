美盼明年初舉行限武談判 與中建立「飛彈發射通知機制」

美國希望與中國建立類似美俄「彈道飛彈發射協定」的飛彈發射通知機制。圖為解放軍東風41洲際彈道飛彈2019年在天安門廣場參加閱兵。（中新社）

在美中11月舊金山「拜習會」同意穩定兩國緊張關係後，「日經亞洲」11日引述美國國務院一位高階官員報導，美方正考慮一項提案，希望和中國建立「飛彈發射通知機制」。

白宮指稱，拜登總統與中國國家主席習近平11月會談時，決定解決包括限武及核飛彈不擴散在內的若干重要議題。該官員說，華府 希望明年初舉行美中限武談判，「飛彈發射通知」是美國政府內部考慮中的具體措施之一。

該官員強調，發射通知重要性在於，美中有責任釐清彼此「正在做什麼」，「中國和俄國 就有簽訂這種機制，顯示他們有意識到穩定性的重要，這是我們試圖建立的基礎」。

中方宣稱中美在推動這些措施前必須先建立互信。這名美方官員反駁這項主張，認為美中應該先採取初步的信心建立措施，例如發射通知，以助產生互信。

該官員雖婉拒詳述前述美方提案細節，但仍暗示該提案是類似美俄間的協定，即冷戰時期1988年5月生效的美蘇「彈道飛彈 發射協定」，將是美中發射通知機制的模板。

美俄協定要求任一方讓對方知悉發射戰略飛彈的計畫，如洲際彈道飛彈與潛射彈道飛彈，旨在表明一方即將發射的飛彈並非奇襲核打擊。儘管美俄關係已因俄羅斯去年2月侵烏嚴重惡化，但俄方仍持續將這類飛彈試射舉動預先告知美方。這顯示俄國理解避免誤判及招致非預期反應的重要。

華府智庫卡內基國際和平基金會核政策計畫聯合主任艾克頓表示，美國應就飛彈發射通知制定一項具體又詳細的提案，以判斷中方立場。他說，「雖不容樂觀，但我相信，發射通知協定將符合美中雙方利益」。

美國國防部10月在年度報告中說，中國2022年可能至少興建了300座洲際飛彈發射井並開始部署飛彈，中國「晉級」飛彈核潛艦的長程潛射飛彈，可從中國外海瞄準美國本土發射飛彈。