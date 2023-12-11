商務部長：輝達可賣AI晶片給中國 但不能是最先進 會持續檢視

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（美聯社）

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國政府正與輝達 （Nvidia）討論允許向中國銷售AI晶片 的議題，但強調輝達不能把最先進的半導體賣給中企。她還說，美方正仔細研究輝達正在為大陸開發的三款新AI加速器晶片的細節。

雷蒙多周一接受路透採訪時表示：「輝達可以、將會而且應該向中國銷售AI晶片，因為大多數AI晶片將用於商業應用。」

她接著說：「我們不能允許他們出口的是最複雜、處理能力最高的AI晶片，這類晶片會讓中國能夠訓練他們的尖端模型。」

雷蒙多表示，她一周前與輝達執行長黃仁勳談話，黃仁勳表明「我們不想違反規定。告訴我們規定，我們將配合」。

在上周，雷蒙多在加州一場論壇上對晶片公司有關AI晶片的議題發出警告。她說，慣常的情況是，商務部會畫出一條「界線」，輝達等企業會創造出一款新晶片，「略低於」這條界線。雷蒙多說 :「這是沒效的。我要告訴你們，如果你們貼近這條界線重新設計一款晶片讓他們執行AI，我隔天就將管制它。」

雷蒙多周一受訪時說，商務部正與輝達合作，「他們希望正確行事。當然，他們希望盡可能銷售更多的晶片」。

雷蒙多周一另接受彭博新聞採訪，表示「我們會檢查每款新晶片的每一項指標，當然是為了確保它不違反出口管制。」她說，「我們定期與輝達交流，而且我會說他們是個不錯的合作對象」，「我們與他們有著密切的工作關係。他們分享資訊」。

輝達拒絕置評。黃仁勳上周表示，Nvidia正與美國政府密切合作，確保針對中國市場的新晶片符合出口限制。

路透上月報導，輝達已告知中國客戶，將延後到明年第1季推出一款新的、專供給中國市場的AI晶片。