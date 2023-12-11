打破援烏僵局 拜登和國會磋商移民制度改革

拜登總統10月19日在白宮公開向國會請求核准對烏克蘭與以色列的1060億元軍援，但被共和黨眾院以同時改善失控美墨邊界為由阻擋。最後關頭，拜登總統考慮改革利移民法規，換得共和黨讓步。(美聯社)

由於共和黨要求拜登 政府為烏克蘭、以色列進一步提供金援之前必須先鞏固美墨邊境，美聯社10日報導，拜登總統對於參院法案協商扮演更積極角色，與民主黨籍國會議員商討移民 制度改革。拜登已表示願意在邊境問題做出「重大讓步」，白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)10日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時則說：「如今是雙方應該達成協議的時候了。」

美聯社報導，移民制度改革的磋商雖然多是私下進行，但這次被列入討論的項目包括庇護 申請標準、人道主義假釋(humanitarian parole)計畫及快速驅逐權限等。

政府最新統計數據顯示，截至今年10月為止，將近27萬人透過人道主義假釋計畫進入美國，另外有32萬4000人透過CBP One手機程式向美國政府完成預約將在美墨邊境接受面試。共和黨批評這項計畫故意避開國會監督，讓大批原本無法取得合法管道進入美國的外籍人士得以落腳。德州已對聯邦政府提告，要求終止對古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國無證移民特別量身打造的人道主義假釋計畫。

現行法律規定，庇護申請者必須證明對於返回祖國恐遭迫害存有恐懼。某些國會議員正在討論調高首輪面試的門檻資格，如果申請人無法舉證「可信恐懼」(credible fear)的存在，就可能被遣送回國。

國會於1996年通過加速驅離(expedited removal)程序，允許低階移民官員將某些移民迅速驅逐出境，案件不必經由移民法官裁決。前總統川普任內擴大實施加速驅離政策但遭反對派人士提告，川普打算的加速驅離手段因此從來不曾落實。