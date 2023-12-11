烏克蘭第一夫人警告：再無西方金援 將有「致命危險」

歐蓮娜．澤倫斯基10日受訪時對無法得到西方及時援助，感到憂慮。圖為歐蓮娜今年9月訪美時在華府國家檔案大樓內演講。(美聯社)

烏克蘭 第一夫人歐蓮娜．澤倫斯基 (Olena Zelenska)警告說，如果西方國家不再繼續提供財政援助，烏克蘭人將面臨「致命危險」。

英國廣播公司(BBC)報導，美國共和黨籍聯邦參議員擋下關鍵性的援助法案後，歐倫娜．澤倫斯基翌日接受BBC訪問。

上述的援助法案，將提供烏克蘭價值超過600億美元的支援。就在俄羅斯 飛彈攻擊的數小時後，歐倫娜．澤倫斯基受訪說：「如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」

白宮日前警告，美國對烏克蘭的金援可能很快就會耗盡，但共和黨阻擋了授權提供更多援助的法案。

共和黨正尋求拜登總統和民主黨國會議員對美國邊境措施的資金問題做出妥協，以換取他們支持前述法案。

拜登則表示，不同意對烏克蘭的援助等於是「送禮」給俄羅斯總統普亭。他還警告說，歷史將「嚴厲評判那些背棄自由原則的人」。

俄羅斯非法侵略烏克蘭近2年後，歐蓮娜．澤倫斯基對於金援延宕表達嚴重關切。

她在這項10日播出的獨家訪問中表示，延緩援助對烏克蘭來說意味著「致命危險」。

她指出：「我們真的需要幫助。簡單說，大家不能厭倦這種情況，因為如果厭倦，我們就會喪命…如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」她說，「見到有跡象顯示熱情的幫助意願可能會消退，這讓我們深受傷害」。「這對我們來說是攸關性命，因此很痛心看到這樣子。」

英國也一直敦促華府政界人士就烏克蘭的問題達成協議。英國外交大臣卡麥隆(David Cameron)近日訪問華府時表示，美國是支持烏克蘭對抗俄羅斯的西方聯盟「關鍵」。

卡麥隆敦促美國，若阻止持續抵禦俄國軍隊所需的金援，等於是送普亭「聖誕節禮物」。

毫無疑問，國際社會對烏克蘭的態度已經轉變；無法保證華府會傾力支援，但俄烏戰爭的基本面卻沒改變。

俄羅斯侵略烏克蘭後，地處歐洲東翼的烏克蘭奮力退敵令全球震驚，西方國家的熱情援助則讓他們訝異，然而如果金援中斷，烏克蘭就無法繼續抵禦俄國。歐蓮娜．澤倫斯基的警告似乎就是為了突顯這個問題。