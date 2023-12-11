布林肯：哈瑪斯性暴力犯罪 超乎人類想像

國會卡住對以色列軍援，國務卿布林肯設法讓過國會提供武器給以色列。但強調以色列要提供更多人道保護措施。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)10日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，公開指控哈瑪斯 (Hamas)在10月7日突襲行動，犯下令人髮指的性暴力犯罪，同時嚴正警告以色列 ，應該採取更多平民保護以及提供人道援助。

布林肯在CNN節目「美國國情」(State of the Union)，向主持人塔柏(Jake Tapper)表示：「我們在10月7日看到的暴行，幾乎超乎人類想像，也超乎我們接受範圍，即使之前已提過，但10月7日發生的性暴力超乎我所見過的任何事。」

上周在聯合國紐約總部，以色列主辦聽證會，聽取有關哈瑪斯性暴力犯罪的指控，出席的發言者指控聯合國婦女署(UN Women)等人權組織對於譴責哈瑪斯犯下的性暴力犯罪，反應遲鈍。

布林肯也公開譴責國際社會沒有對哈瑪斯暴行予以強烈譴責：「我不知道為何各國領導人、國際組織如此輕忽這個問題，但我很高興，終於引起大家注意。」

據了解，以色列警方正在調查哈瑪斯襲擊行動犯下的性暴力，包括偵訊嫌疑人並收集影片、法醫和證人證詞等，同時10月7日當天急救人員也向CNN透露，襲擊行動極其可怕，部分女性受害人被發現赤身裸體。

不過上周哈瑪斯透過Telegram發表聲明，否認犯下性暴力，並譴責「配合部分西方媒體與猶太復國主義的誤導性報導，宣揚毫無根據的謊言和指控，旨在妖魔化巴勒斯坦反抗運動」，不過聯合國人權組織從既已掌握的證據，駁斥哈瑪斯說法。

另外針對以哈戰爭造成加薩(Gaza)地區超過1萬7000人死亡，布林肯公開呼籲以色列，應採取更多保護平民與人道救援的措施：「我們需要看到(以方)有數個而非單個停火和特定路線以及明確溝通，以便平民知道安全時間和可以安全撤離的地點。」並嚴正警告：「因為我們必須擁有持久且持續性的和平，必須確保我們邁向持久和平的道路。」