周四公布決策 經濟學者預測：Fed準備討論降息了

通膨減緩，華爾街預期聯準會主席鮑威爾將在本周會議上討論降低利率事宜。(美聯社)

經濟學者預測，訂14日公布利率 決策的聯準會 (Fed)準備降息 ，主席鮑爾(Jerome Powell)可能暗示官員準備好討論降息，多數官員也預期明年降息，但會避免過度釋放鴿派訊號，重申將審慎前行。

避免過度偏鴿 估Fed重申「審慎前行」

華爾街日報(WSJ)報導，聯準會兩年前太慢應對通膨挨批，勢將長時間等待降息，確保通膨完全消失；錯了可能過度壓抑經濟成長，導致經濟衰退。

聯準會若太早降息，則無法抑制通膨；央行若不想重蹈1967年覆轍，則須謹慎應對，當年降息刺激經濟成長卻致物價飛漲。

經濟學者預估，聯準會本周將維持基準利率區間於5.25%到22年新高的5.5%不變，不太可能認真討論何時降息，除非經濟疲軟程度超出預期。

彭博經濟學者認為，利率連兩次不動或能視為暫停，連三即代表升息循環結束。(美聯社)

但他們也認為，不用將利率維持在當前水準，預計明年降息。

彼得森國際經濟研究所(PIIE)研究員魏考克斯(David Wilcox)說：「通膨下降，聯準會官員需要做好寬鬆的準備。」

全球金融市場本周關注聯準會決策官員預估利率落點的利率點狀圖及鮑爾的談話，經濟學者認為，鮑爾可能暗示準備好討論降息，但會避免過度釋放鴿派訊號，重申將審慎前行。

可能將維持5.25%到5.5% 連3次不動

聯準會預估將維持基準利率區間於5.25%到5.5%不變，連續第三次按兵不動。

彭博經濟學者認為，連兩次不動或能視為暫停，連三即代表升息循環結束，整體決策聲明可能暗示升息已非基本情況，而是要討論維持或降息。

本周將公布的11月通膨與零售數據，也將印證經濟與通膨將減緩的趨勢。

經濟學者認為，鮑爾可能透露決策官員已在抽象討論準備明年降息的條件，但沒討論到降息時機等細節，並重申若通膨再度攀升，將毫不遲疑採取行動，以免聽起來太過鴿派，從而導致金融情勢過度寬鬆。

經濟學者暗示明年降息3碼、後年降4碼

在利率點狀圖方面，彭博經濟學者預測該圖將顯示聯準會將預估明年底的基準利率將降至5.4%，暗示明年會降息三碼，幅度大於9月預估的兩碼，後年底基準利率則可能預估降至3.6%，暗示降四碼。

華爾街日報指出，通膨續降會讓聯準會考慮兩種降息情境：一是經濟趨緩、失業率高升而降息，二是經濟表現好、通膨降回新冠肺炎疫前水準而降息，以穩定實質利率，而聯準會官員近來似乎支持後者。