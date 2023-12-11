河南愛滋「血禍」吹哨人 高耀潔醫生 95歲紐約辭世

因揭露中國愛滋病人禍而在晚年流亡紐約的醫生高耀潔，10日在紐約家中過世，享壽95歲。(本報檔案照)

以流亡身分旅居紐約多年的中國醫生高耀潔 12月10日在曼哈頓的家中過世，享壽95歲。高耀潔是最初揭露中國河南 省農村1990年代因不規範採血而導致愛滋病災禍蔓延的「吹哨人」；她後來受到中國當局的打壓，最終移居紐約。在流亡期間，高耀潔堅持記錄自己的故事，為後世了解真實中國留下了大量寶貴的歷史紀錄。

揭露真相受打壓 最終移居紐約

紐約時報報導，高耀潔醫生過世的消息，獲得她的生前好友、哥倫比亞大學中國政治學者黎安友(Andrew Nathan)教授證實。

高耀潔2009年起定居紐約，晚年獨居在距離哥大不遠的曼哈頓西哈林區(West Harlem)的公寓，子女不在身邊，由一群中國學生和青年運動人士定期替她打理起居並整理她的著作。

發現是抽血問題引爆愛滋疫情

高耀潔1927年生於山東，後隨家人遷到河南。她是中共建政後中國最早接受正規醫學訓練的女性婦產科醫生之一。1990年代，高耀潔在中國基層巡迴宣講婦女健康時，發現河南農村流行的愛滋病疫情，最嚴重的地方，甚至十村九荒。

高耀潔深入農家、經過深度的田野調查，發現造成疫情的主要起源是當時在河南農村地區大規模的血漿買賣活動。在抽血過程中，因操作不規範導致針頭等設備受愛滋病毒汙染，因而造成了後來被稱為「血禍」的人為疫情。

當地地方官員一直試圖掩蓋和淡化這場規模巨大的人禍。但由於高耀潔的不懈奔走，這一醜聞受到中央政府和國際社會的重視，進而避免了更大程度的災禍蔓延。

被迫流亡前 長時間被跟蹤、騷擾

前國務卿喜萊莉．柯林頓到紐約探望高耀潔。(本報檔案照)

在中國政治環境相對開明的本世紀初，高耀潔曾在中國獲得很多榮譽，但她也一直被當局阻止出國領取多個國際獎項。隨著她堅持揭露真相和撰寫回憶錄，當局開始對她打壓報復。紐約的「中國人權」執行長周鋒鎖說，高耀潔在被迫流亡前，曾長時間被安全部門跟蹤、騷擾，他們還在她的住所外裝監控攝影機。2009年，在美國時任國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的斡旋下，年逾八旬的高耀潔得以離開中國、赴紐約定居。

關注愛滋患者的人生經、愛吃燴麵

周鋒鎖說，他2014年拜訪高耀潔時，她已多年足不出戶，但思維非常清晰，且能上網了解時事。2020年武漢爆發新冠肺炎疫情後，她對於當時的「吹哨人」李文亮醫生的遭遇也投注很大的關注。紐約中文媒體「大聲傳媒」創始人吳薇則說，作為河南人，高耀潔一直非常愛吃燴麵，她因而經常受友人託付，從中國幫忙攜帶掛麵送給高耀潔。

吳薇說，高耀潔醫生擅長講述大時代背景下的個人故事，比如，她很關注愛滋病患者的人生經歷，尤其是兒童。這些故事不一定很精彩，但「高耀潔醫生的故事在今天這個時代最大的價值在於，她直接來自基層，能夠帶我們了解中國鄉土世界最基層、最無聲息的普通人所遭遇的那些真實的苦難」。

吳薇說，高耀潔雖然經常嘴上說「我沒有多少日子了」，但她其實有很強的鬥志和生命力，一直在與時間作鬥爭，努力記錄下自己所經歷和知道的一切。高耀潔醫師的生日是12月19日。