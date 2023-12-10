10年7億元 大谷翔平加盟道奇 創北美運動史最高薪紀錄

大谷翔平今年在加州天使隊投球端繳出132局，167次奪三振，10勝，防禦率3.14的成績，9日宣布加入洛杉磯道奇隊，簽下10年7億元的天價合約。(路透)

眾所矚目的大谷翔平 (Shohei Ohtani)爭奪戰終於落幕，在眾多球隊的追逐之中，這位現年29歲的日籍球星最終選擇了同在洛杉磯的道奇 隊，9日簽下一紙長達10年總值7億美元的天價合約，打破北美運動史上最高薪紀錄；大谷9日在Instagram上寫下，「抱歉讓所有喜愛棒球的球迷久等了，我決定選擇道奇隊作為我效力的下個球隊。」

投打俱佳天才型球員

大谷翔平的經紀人巴雷羅(Nez Balelo)透過聲明宣布，「對於一位獨一無二、創造歷史的球員來說，這也是一份獨一無二、創造歷史的合約。大谷很期待開始(與道奇隊)合作，他的合約結構反映出雙方真正的承諾，以確保彼此獲得長期成功。」

大谷翔平今年在投球端繳出132局，167次奪三振，10勝，防禦率3.14的成績，打擊方面則是有44支全壘打，20次盜壘，95打點，OPS高達1.066，季末成為自由球員的他，一舉一動都成為媒體及球迷關注的焦點，經紀團隊則是對任何接觸過的球團下達「封口令」，直到昨日才由大谷翔平親自在社群媒體上發文表示自己將轉投洛杉磯道奇隊。

大谷翔平今年在天使隊表現優異，有44支全壘打，20次盜壘，95打點，OPS高達1.066。(路透)

「薪一哥」超越梅西、C羅

而這張合約究竟有多驚人？年薪7000萬美金將讓他成為北美四大職業運動「薪一哥」，打破原紀錄為NFL堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯保持的(Patrick Mahomes)10 年5.03 億美元；若單以總值來看，這張合約更是全球運動史上最大張合約，超越第二名的阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)的4年6.74億，以及排名第三的葡萄牙足球名將C羅(Cristiano Ronaldo)的2.5年5.36億，再對比足球與棒球在全球的收視人口，道奇端出的這張肥約顯得誠意十足。

天使 無法滿足冠軍夢

儘管天使隊有意與大谷翔平續約，但錢似乎已經不是他唯一考量的因素，大谷本人多次表示想要到能夠贏球的球隊，而這樣對於勝利以及冠軍的渴望，恐怕不是這支過去14年只打過一次季後賽的球隊能滿足的了；回看今年季中，天使隊本有機會在交易大限之前，將這位看似去意堅決的球星交易到其他球隊，但最終他們選擇透過陣容補強，希望能與大谷再拚一次，無奈棒球場上的競技相當現實殘酷，天使隊不僅沒有打進季後賽，大谷翔平更是在季末因右手肘尺骨側副韌帶(UCL)撕裂宣布提早關機。

「二刀流」絕殺技 2度全票獲MVP

回顧大谷翔平在洛杉磯天使隊效力的六個球季，從不被看好「二刀流」能在大聯盟如法泡製，到史上唯一一位以「全票之姿」獲得2座年度MVP的球員，大谷翔平與洛杉磯天使隊共創了許多歷史，不僅促使國家聯盟新增指定打擊，大聯盟甚至為他創立「大谷規則」，讓他在完成先發投球任務之後能再以打者身份繼續留在場上。

若非六年前天使隊遞上的那本詳盡的「專案報告」，並全力支持大谷翔平將「二刀流」帶到棒球最高殿堂，我們恐怕沒辦法見證這位棒球歷史上最偉大球員的誕生，而大谷也在同一篇文章中感謝天使球團與球迷，「與天使一起度過的6年時光將會永遠銘刻在我的心中」。

轉投道奇組恐怖連線

道奇隊得到大谷翔平後投打方面都將大升級，不僅在打線能與弗里曼(Freddie Freeman)貝茲(Mookie Betts)組成恐怖連線，先發輪值也將與柯蕭(Clayton Kershaw)、米勒(Bobby Miller)以及布勒(Walker Buehler)一同聯手。更可怕的是，由於大谷翔平自願同意道奇隊延遲支付他大部分的薪資(目前未透露實際金額)，這將使道奇隊每年省下將近3000萬美元的豪華稅(luxury tax)，目的就是為了讓這支豪門球隊可以有更多彈性及現金流來打造更強的陣容，足以見得他對於冠軍的渴望，只不過大谷今年因右手肘傷勢開刀，想要看他再次施展招牌「二刀流」恐怕得等到2025年。