大谷去道奇／7億肥約稱霸全球體壇 凸顯運動賽事不受串流影響

大谷翔平與道奇隊簽10年7億元合約，平均年薪7000萬元。（美聯社）

日籍球星大谷翔平 9日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

中央社報導，29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員，大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球 巨星梅西(Lionel Messi)2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。

就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)簽下的10年4.5億美元合約。

北美運動史「最肥合約」

大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚奧特(Mike Trout)2019年獲得的12年4.26億美元合約。

「富比世 」(Forbes)雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。

這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。富比世報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。

報導指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。