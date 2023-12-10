我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

大谷去道奇／7億肥約稱霸全球體壇 凸顯運動賽事不受串流影響

編譯中心／綜合報導
大谷翔平與道奇隊簽10年7億元合約，平均年薪7000萬元。（美聯社）
大谷翔平與道奇隊簽10年7億元合約，平均年薪7000萬元。（美聯社）

日籍球星大谷翔平9日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

中央社報導，29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員，大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球巨星梅西(Lionel Messi)2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。

就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)簽下的10年4.5億美元合約。

北美運動史「最肥合約」
北美運動史「最肥合約」

大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚奧特(Mike Trout)2019年獲得的12年4.26億美元合約。

富比世」(Forbes)雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。

這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。富比世報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。

報導指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。

大谷翔平 足球 富比世

上一則

眾院聽證稱殺猶太言論受憲法保護 賓大校長挨轟辭職

下一則

10年7億元 大谷翔平加盟道奇 創北美運動史最高薪紀錄

延伸閱讀

MLB／10年7億轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點

MLB／10年7億轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點
MLB／大谷新約多震撼？贏過梅西、運動家10年薪資總額

MLB／大谷新約多震撼？贏過梅西、運動家10年薪資總額
MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多

MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多
大谷翔平10年7億多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

大谷翔平10年7億多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。(路透)

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

2023-12-03 01:30
環保署的提議表示，無論自來水或其他飲用水樣本中的鉛含量如何，水管必須在10年內更換。（Pexels）

快看世界／為了下一代 目標十年內更換數百萬鉛水管

2023-12-04 16:57
菲律賓南部今天發生規模7.6強震，民眾緊急出外避難。（路透）

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

2023-12-02 13:17

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先