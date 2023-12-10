我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

大谷去道奇／二刀流天才型球員 日本小學教科書當他夢想典範

編譯俞仲慈／綜合9日電
大谷翔平投打俱佳。（路透）
大谷翔平投打俱佳。（路透）

美國職棒大聯盟(MLB)日籍球星「二刀流」大谷翔平(Shohei Ohtani)的新東家終於確定，洛杉磯道奇隊以總額7億元的天價合約，簽下這名投打俱佳的好手，創下世界體壇紀錄。

大谷自2018年加入洛杉磯天使隊，當季即獲得MLB年度新人王；接著2021年球季，大谷同時拿下MLB最有價值球員獎(MVP)、主席歷史成就獎和MLB銀棒獎，其中MVP和主席歷史成就獎是繼鈴木一朗(Ichiro Suzuki)之後第二位日本選手。

2023年球季，大谷獲得美國棒球作家協會(BBWAA)全票選通過成為美國聯盟(AL)年度MVP，這位經典賽MVP以及WBSC十二強球員在以指定打擊，獲選銀棒獎之後，三年之內、第二度當選MVP，成為MLB史上唯一一位不只一次全票當選MVP的選手。

大谷「二刀流」成績單
大谷「二刀流」成績單

身高6呎4吋、體重210磅的大谷堪稱投、打俱佳的天才型球員，作為右投手，擁有優異的球速，據了解，大谷高三時球速即直逼100mph，MLB生涯首季2018年平均球速約97mph。

至於左打者的大谷不但具有量產全壘打的優異揮棒速度，而且跑壘速度亦明顯高於平均水準。

2021年7月，大谷和美國運動收藏品、NFT發行商Fanatics簽署數年獨家紀念品協議，同時該年度，大谷廣告代言即進帳600萬元，而且截至2022年4月，大谷代言收入比2021年增加三倍，估計達2000萬元。

此外大谷在球場的卓越表現讓他登上「MLB The Show 22」封面球員，也是第一位亞洲籍球星；2023年大谷獲邀成為New Balance品牌大使，並在出場比賽時穿戴該品牌球具。

據日本「體育報知」(Supōtsu Hōchi)今年3月報導，日本文部科學省公布春季小學和高中教科書檢定結果，其中小學五年級數學是以大谷打球為例，作為數學計算題示範。

同時大谷還出現在小學五年級道德教科書「目標成就表」單元，以大谷立定志向和實現夢想的典範，以鼓勵青少年學習；今年8月間，大谷還被「新聞周刊」(Newsweek)日本版雜誌，列入世界受尊敬日本百大名人之一。

MLB 日本 洛杉磯

上一則

大谷去道奇／社群感謝天使球迷「我會為棒球界奮鬥」

下一則

CPI連兩月跌至負區間 中國通縮壓力加大

延伸閱讀

MLB／10年7億轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點

MLB／10年7億轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點
MLB／大谷新約多震撼？贏過梅西、運動家10年薪資總額

MLB／大谷新約多震撼？贏過梅西、運動家10年薪資總額
MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多

MLB／大谷年薪7000萬 超越韋蘭德紀錄、比金鶯全隊還多
MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。(路透)

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

2023-12-03 01:30
環保署的提議表示，無論自來水或其他飲用水樣本中的鉛含量如何，水管必須在10年內更換。（Pexels）

快看世界／為了下一代 目標十年內更換數百萬鉛水管

2023-12-04 16:57
菲律賓南部今天發生規模7.6強震，民眾緊急出外避難。（路透）

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

2023-12-02 13:17

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先