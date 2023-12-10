大谷去道奇／二刀流天才型球員 日本小學教科書當他夢想典範

大谷翔平投打俱佳。（路透）

美國職棒大聯盟(MLB )日籍球星「二刀流」大谷翔平(Shohei Ohtani)的新東家終於確定，洛杉磯 道奇隊以總額7億元的天價合約，簽下這名投打俱佳的好手，創下世界體壇紀錄。

大谷自2018年加入洛杉磯天使隊，當季即獲得MLB年度新人王；接著2021年球季，大谷同時拿下MLB最有價值球員獎(MVP)、主席歷史成就獎和MLB銀棒獎，其中MVP和主席歷史成就獎是繼鈴木一朗(Ichiro Suzuki)之後第二位日本 選手。

2023年球季，大谷獲得美國棒球作家協會(BBWAA)全票選通過成為美國聯盟(AL)年度MVP，這位經典賽MVP以及WBSC十二強球員在以指定打擊，獲選銀棒獎之後，三年之內、第二度當選MVP，成為MLB史上唯一一位不只一次全票當選MVP的選手。

大谷「二刀流」成績單

身高6呎4吋、體重210磅的大谷堪稱投、打俱佳的天才型球員，作為右投手，擁有優異的球速，據了解，大谷高三時球速即直逼100mph，MLB生涯首季2018年平均球速約97mph。

至於左打者的大谷不但具有量產全壘打的優異揮棒速度，而且跑壘速度亦明顯高於平均水準。

2021年7月，大谷和美國運動收藏品、NFT發行商Fanatics簽署數年獨家紀念品協議，同時該年度，大谷廣告代言即進帳600萬元，而且截至2022年4月，大谷代言收入比2021年增加三倍，估計達2000萬元。

此外大谷在球場的卓越表現讓他登上「MLB The Show 22」封面球員，也是第一位亞洲籍球星；2023年大谷獲邀成為New Balance品牌大使，並在出場比賽時穿戴該品牌球具。

據日本「體育報知」(Supōtsu Hōchi)今年3月報導，日本文部科學省公布春季小學和高中教科書檢定結果，其中小學五年級數學是以大谷打球為例，作為數學計算題示範。

同時大谷還出現在小學五年級道德教科書「目標成就表」單元，以大谷立定志向和實現夢想的典範，以鼓勵青少年學習；今年8月間，大谷還被「新聞周刊」(Newsweek)日本版雜誌，列入世界受尊敬日本百大名人之一。