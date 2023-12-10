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大谷去道奇／今年經濟效益3.5億元 轉隊只會更多

編譯中心／綜合報導
大谷翔平向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。（路透）
大谷翔平向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。（路透）

大谷翔平深受亞洲球迷喜愛，2017年加盟美國職棒後，也立即擄獲美國球迷的心，更創下驚人的經濟效益。根據日本學者推算，日籍球星大谷翔平今年創造約504億日圓(3.48億美元)經濟效益， 一旦大谷2024年轉隊到洛杉磯道奇，將比續留天使多創造約140億日圓(0.97億美元)經濟效益。

中央社引述日本每日體育報導，日本關西大學名譽教授宮本勝浩推算，成為自由球員的大谷今年創造約504億1008萬日圓的經濟效益，如果2024年續留天使，所創造的經濟效益約500億日圓，與今年相去不遠；但如果明年轉隊到道奇的話，將可望創造約643億6800萬日圓經濟效益，多出140億日圓。

關西大學9日公布宮本推算內容。宮本透過校方表示，由於大谷今年兩度以全票獲選為美國聯盟(AL)年度最有價值球員(MVP)寫下大聯盟創舉等表現，創造出巨大的經濟效益。

宮本說，大谷2024年轉隊到道奇的話，其創造的經濟效益相比續留天使可望增加約140億日圓。

共同社報導，宮本透過加總大谷年薪、贊助商簽約金、球場增加的觀眾所帶來的消費金額，以及在日本的商品銷售金額等，推估出大谷創造的經濟效益。

日本 道奇 天使

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