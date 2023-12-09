歐盟將通過首部管理AI法規 聊天機器人造出影像、視頻 須讓取閱者了解是由AI產出

歐盟通過全球第一部AI法案，未來對企業的運作有相當大的影響。（路透）

歐洲聯盟(EU)8日對「人工智慧法」(A.I. Act)達成政治協議，為制定世上第一部為AI 使用而設的重大法規，邁出重大一步；法規中將要求生產最大型、一般用途AI的各公司，要遵循新設的透明性規定，凡是能憑以造出影像、視頻等「深偽」內容的聊天機器人或軟體，必須讓取閱者了解是由AI所產出。

紐約時報報導，AI科技演化快速，對社會及經濟都有深遠影響；歐盟 人工智慧法將制定全球新基準，供試圖駕馭AI科技潛在利弊的國家參考；AI可用來把工作自動化、散播線上假消息、危及國家安全。新法還要走完批准的最後幾個步驟，但政治上達成協議，意味本法最關鍵輪廓已經設好。

影響谷歌 、微軟等AI大廠

歐盟新法規受到全球密切關注，不僅影響到谷歌、微軟、Meta、OpenAI之類的AI大廠，其他想在教育、醫療及銀行業務使用AI科技的其他業者也一樣。另許多政府也轉向AI來執行刑事司法，分配公共福利。

歐盟與美國、英國等國家一樣，一直在尋找既能保護本國的AI企業，又要防範可能產生的社會風險，歐盟8日的進展顯然已超越了美國。

歐盟決策者專注在各公司及政府使用AI的最危險面向，例如執法、營運諸如水以及能源等重要服務。

使用AI人臉辨識須受限

政府及警方使用AI人臉辨視軟體，除了一些安全及國安豁免情況，不然得受限制。凡觸犯法規的公司，將面臨高達其全球營業額7%的罰金。

歐盟通過全球第一部AI法案，未來對企業的運作有相當大的影響。（美聯社）

歐盟市場內部專員布雷東(Thierry Breton)表示，歐洲採取先鋒的立場，了解自己身為全球標準制定者，有多麼重要。

法規1至2年內無法生效

只是，本法規雖獲讚美為大突破，但能有多大效力依然令人質疑。本法規許多面向無法在12到24個月內生效，對AI開發來說，是很長的空窗期。另外直到磋商的最後一刻，歐盟國家及政治制定者還在為法規的用語爭執，既要同時促進創新，又必須防止可能引發的傷害。

領先美國訂定AI新規範

這次協議在布魯塞爾磋商三天才達成，先是6日下午初步討論，結果拖長為22小時直到7日。因為要在幕後討論才能完成技術細節，所以最終版協議還未能立即公布，最終通過也會延後。法規要在歐洲議會及27國代表組成的歐盟理事會進行投票。

歐盟決策者同意，以「風險為本的手法」來管制AI；有一套界定很清楚的AI運用方法面臨最嚴監督及限制。一些產製AI工具而最可能損及個別人等與社會的公司，例如在聘僱及教育方面，公司必須向監管人員提供證據，證明已做過風險評估；解析哪些數據用來訓練這些AI系統；確保軟體不會造成助長種族歧視之類的傷害。

一些做法，例如上互聯網無差別地搜集影像，憑以造出人臉辨視數據庫，則遭徹底禁止。

歐盟官員立法辯論時吵得很兇，這象徵AI讓歐盟官員很困惑，因此對管制較新的AI系統要多深，意見有所分歧，生怕太拘束歐洲的新創公司，而無法追趕上美國科技巨擘如谷歌與OpenAI。