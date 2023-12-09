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買聖誕禮物 國人平均花975元創新高 比去年多百元

編譯盧炯燊／綜合8日電
今年聖誕假期預計國人買禮物的花費比去年多100元，平均每人要用975元。(路透)
今年聖誕假期預計國人買禮物的花費比去年多100元，平均每人要用975元。(路透)

蓋洛普民調機機(Gallup)最新調查指出，美國人今年聖誕季在購置禮物方面平均花費975元，較去年增加約100元；調查也發現，在12月第一個星期，消費者的節日禮物預算比10月的預測多出52元。

蓋洛普這個年度聖誕禮物開銷調查訪問了1888人，49% 表示會在12月購買禮物，但90%說雖會在12月購買禮物，但會買少一些。

975元的平均開銷是蓋洛普年度調查以來最高的，也是首次衝破900元大關，去年平均開銷為867元。

調查指出，年收入在4萬元至9.9萬元之間的年輕、中產家庭，平均支出947元，比去年的 709元增加200多元。高收入家庭支出沒有顯著變化，平均為1400元。低收入家庭則明顯節衣縮食減少預算，從去年的477元降至今年的429元。

在性別方面，女性平均支出增加137元，男性僅增加43元；35歲以下者比去年多花253 元，35歲以上者平均增加73元，消費較為理性。有孩子的家庭平均花費1306元，無孩家庭為835元。

美國人2022年節日禮物的總支出達到驚人的1780億元，隨著今年的增加，數字將會更高。

美國人在節日上的花費比其他國家都多，人均891元，高於法國(856元)、加拿大(776元)及澳洲(458元)。

不少店家為了應付節日的購物高峰而延長營業時間，例如Target現已每天早上7時營業到午夜，Kohl's 在聖誕節前的兩個星期，營業時間由早上8時到午夜。

不少消費者多在最後一刻才去購物，2022年聖誕節銷售額，40%是在12月15日至 24日之間。

不過網購是一個不可逆轉的趨勢，2022年的數據顯示，60%的美國消費者更喜歡網購。

專家預測12月有幾個大型購物日，包括「超級星期六」(也稱為恐慌星期六)，即聖誕節前的最後一個星期六，今年這一天是12月23日，繁忙程度將僅次於黑色星期五，不少店家已做好準備應對最後一刻的購物高峰。

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