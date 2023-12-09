調降房貸保險、補助租金…白宮提案 拚10年助50萬人擁房

拜登政府推動新的聯邦稅務優惠，幫助數十萬低收入戶可以實現購屋夢。(美聯社)

聯邦政府宣布將協助數十萬低收入 戶國民實現擁房夢想，藉此降低住房成本，增加可負擔住房供應，並減輕國民日益增加的住房開銷。

白宮 「國家經濟委員會」(National Economic Council)主席莉奧‧布蘭納德(Lael Brainard)7日宣布「鄰里住宅投資 法案」(Neighborhood Homes Investment Act)，「推動增加50萬名擁房屋主並增加鄰里復甦投資」，呼籲眾院採取行動。

這項法案包括一項新的聯邦稅務優惠，幫助「開發和改造都會、郊區和農村貧困地區的一到四戶家庭住宅」。

這項法案由民主黨籍聯邦參議員卡丁(Ben Cardin，馬里蘭州)及共和黨籍聯邦參議員楊恩(Todd Young，印第安納州)共同提出，可能在未來十年協助50萬戶，並增加1250億元發展收益。

房市是聯準會(Fed)為打擊高通膨引起的動盪之一，聯準會今年將利率迅速提高至1980年代以來的高點，讓購屋民眾的借貸成本大增；此外，房貸利率也增至20年高點，房價高漲，房屋銷售縮水。

布蘭納德建議拜登總統無須等待國會，可透過多項區域改革，加速推動可負擔住房建案；他舉例說，「運輸部在開發中建案附近投資運輸，獲得數十億元低利貸款。」

個人理財公司NerdWallet分析指出，第三季自用住宅房價增至首購族收入中位數的近六倍。

針對政府協助首購族買房，白宮表示，將試圖減輕首購族透過聯邦住宅計畫購屋的負擔，可能降低約0.3%的房貸保險。

布蘭納德說，「這項提案每年將替購買中等價位房屋的買家省下約1200元」，並「將協助那些無後援的首購族實現擁房夢，縮小擁房的種族差距」。

此外，政府也將協助數十萬名低收入戶租屋族，確保其租屋費用只占薪水的30%。

布蘭納德表示，「政府將編列預算擴大租屋補助，包括為20多萬個退伍軍人和前寄養家庭青年對象，提供史無前例的租金補貼保證。」