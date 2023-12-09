11月就業市場緩和回溫 降息或要再等等

11月就業數據顯示勞動市場溫和回升。(美聯社)

勞工部8日公布，11月非農就業 人口增加19.9萬人，高於預估的18.5萬人，部分是因為汽車工人罷工結束，使就業人口約增加3萬人所致，且是連續第二個新增就業人口低於今年來每月均值，加上9、10兩月就業人數共下修3.5萬人，顯示就業市場緊俏程度仍持續緩解中。

11月失業率則意外下降0.2個百分點至3.7%，低於市場預估的持平為3.9%；勞動參與率小升0.1個百分點，為62.8%，顯示勞工就業意願略升。就業不足率(U6)由7.2%降到7%，顯示從事兼職工作的人數略減。

11月勞動市場意外溫和回升，新增就業人口與薪資都升高，失業率也意外下降，降低了聯準會(Fed)明年初就會降息 的希望。

在報告公布後，美元指數與美債殖利率 8日盤中都回升。美元指數8日盤中升值0.4%至104.09，2年期公債殖利率8日盤中上漲8個基點至4.662，10年期公債殖利率也小漲9個基點，報4.220%。

經濟學者表示，11月就業報告雖顯示勞動市場持續降溫，但略優於預估，也顯示市場最近對於Fed最快明年3月就會降息的押注太過頭，預料Fed 12月會議將維持利率不變，但明年初升息的機率下滑。彭博資訊策略師認為，11月就業報告將給Fed延後降息的理由。

上月平均時薪月比成長0.4％，高於預估的0.3%，年比則攀升4%，符合預估。平均每人每周工時維持為34.4小時。

報告顯示，11月民間部門就業僅增加15萬人，略低於預估，但比10月時的新增8.5萬人(修正數)明顯好轉。製造業增加2.8萬人，大致符合預估，但比10月的減少3.5萬人好轉，主要是反映汽車工人罷工結束。醫療保健、休閒、旅宿業及政府聘雇人數都增加。

何時降息？再看下周通膨報告

LH Meyer/貨幣政策分析公司認為，市場對於Fed明年會降息多次的預期將會降溫，Fed決策官員也將利用這份報告呼籲保持耐心、維持利率不變更久。

現在市場焦點將轉向預定下周公布的11月通膨報告，供Fed決策官員決定要維持本輪升息循環的高峰利率多久，若物價增幅進一步降溫，可能幫助促使Fed降息，因為就業市場熱度已可能不會再升溫。