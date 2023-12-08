賭城內華達大學槍案3死 台灣教授喪命 槍手遭擊斃

在槍擊中死亡的張家楨教授，來自台灣，在該校已任職了22年。(拉斯維加斯內華達大學官網)

拉斯維加斯內華達大學（University of Nevada, Las Vegas，UNLV）6日發生3死1傷的校園槍擊 ，其中一名死者為來自台灣的商學院教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang），張家禎已在該校任職22年。

傷亡者均教職員 張家禎任職22年

校長惠特菲爾德(Keith Whitfield)寫給教職員的信件中說明槍擊案傷亡的最新狀況，已確認兩名死者均為商學院老師，第三名受害者也是教職員，身分還在確認中。

根據學校網站，張家禎1981年在台灣海洋大學取得大學學位，並在2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士；他1992年曾在台灣的輔仁大學擔任兼任講師，1997年起赴美執教，於2001年加入拉斯維加斯內華達大學，現為企管系教授。

惠特菲爾德表示，張家禎為管理資訊系統的教育家，在其超過20年的學術生涯中，教育出一個世代的UNLV商學院學生。

槍手近期申請多所大學教職遭拒

槍擊發生時，大樓內仍有許多師生，警方協助引導高舉雙手的學生逃離現場，建築內瀰漫著火藥味。（路透）

這起槍擊案兇手證實是北卡羅來納州 東卡羅來納大學(ECU)的67歲商學院副教授波利托(Anthony Polito)，警方正在調查波利托的犯案動機，他2001年至2017在東卡羅來納大學擔任副教授，但近期申請包括UNLV在內的內華達州 多所大專院校遭拒。

克拉克郡(Clark County)警察局長麥克馬希爾(Kevin McMahill)表示，波利托列出UNLV與ECU兩校的多名目標且在犯案前寄出22封信給全美各地的大學教職員，信件內容尚不得而知，且至少一封信裡含有不明白色粉末；警方已逐一聯繫收件人，除了一人正在飛機上尚待聯繫，「尚無任何一位收件人受害」。

麥克馬希爾表示，波利托6日上午駕車抵達UNLV，中午11時30分左右，他帶槍彈下車，進入李伊商學院(Lee Business School)逞凶，警方約11時45分收到槍擊案通報；波利托在李伊商學院畢姆大樓(Beam Hall)的三樓到五樓徘徊，驚恐師生躲在教室和辦公室裡。

警方表示，其中一名死者、39歲的會計學助理教授納瓦羅-維萊茲(Patricia Navarro-Velez)的辦公室位於畢姆大樓的四樓，即槍案第一現場；波利托在四樓開槍後，試圖下樓逃跑，而張家禎的辦公室在三樓。

警方在獲報後前往內華達大學校園圍捕槍手，並助師生疏散。（路透）

現場找到九個彈匣共150枚子彈

波利托在準備逃離商學院時與在畢姆大樓外與警方對峙、駁火，隨後遭警方擊斃；警方表示，波利托去年合法購得一把九毫米手槍，並帶著這把槍與百餘枚子彈犯案，除了已擊發的子彈外，現場還找到九個裝滿的彈匣共150枚子彈。

克拉克郡發言人表示，這場校園槍擊案的第三名死者與另一名傷者的身分因尚待通知親屬而暫不公布；警方稍晚透露，傷者為38歲的男性客座教授，他的傷勢無性命危險。

同事談65歲張家禎：優良獲肯定

同樣在該校任教的政治系助理教授王宏恩在臉書提到，現年65歲的張家禎教授曾獲教學優良及研究優良的肯定。王宏恩也描述了當日情形，許多家長直接跑到校園封鎖線外焦急等待小孩，一群原本還能相互打鬧開玩笑的大學生，在見到家長的一瞬間衝上前擁抱大哭；另外有一名頭髮全白、全身沾滿白色油漆的老先生試圖穿越封鎖線，要找尋他的家人。