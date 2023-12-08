對中國投資設限 共和黨內分歧 又要遏制 又怕傷影響力

共和黨內部在對中國政策上存在分歧，麥亨利警告，若對中國採取新的打壓措施，最終可能會損害美國的影響力。（美聯社）

國會參院早前以壓倒性多數批准針對一項中國投資 設限的法案，並且屬於國防法案的一部分，然而法案在眾院 遭到共和黨 籍金融服務委員會主席麥亨利(Patrick McHenry)的強烈反對。由於國防法案必須今年通過，因此國會共和黨人正試圖就中國政策達成協議。

Politico政治新聞網站報導，這個分歧揭示了共和黨內部在對中國政策上，就如何限制中國在全球影響力、國家安全及經濟優先事項等方面存在分歧，而這種內部緊張關係對商界面臨的風險特別高。

以眾院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)為首的共和黨對中鷹派人士認為，必須遏制美國資金流入中國經濟某些領域，包括人工智慧(AI)和量子計算(quantum computation)。

但麥亨利警告，政府若對在中國投資採取新的打壓措施，最終可能會損害西方，尤其是美國的影響力。

麥考爾與麥亨利正分別與眾院領導層就妥協方案談判，期望在明年初取得結果。

麥考爾向媒體表示，共和黨人正考慮採取一種混合方法，包括制裁及禁止投資在中國某些行業。他說，他的版本獲保守派支持，包括民主黨在內，相信可在眾院獲通過。麥考爾承認他的做法對中國更為鷹派，更加注重國家安全，他指麥克利的方案更像是華爾街的做法。

另方面，麥亨利發聲明回應，說需要一個解決方案，既能切斷中國軍工聯合體的收入，又不會削弱美國最大的戰略資產之一，即資本市場。

任期結束後將從國會退休的麥亨利表示，他致力與眾院同事合作，就制裁中國及出口管制立法，但也表明會有自己的底線。