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美國想擴軍造艦 產量及速度 比不上中國

編譯潘勛／綜合7日電
中方造艦產能龐大，領先美方甚多；圖為美軍艦「錢斯洛斯維爾號」(左)和「安提坦號」去年夏天穿越台灣海峽。（取自第七艦隊官網）
中方造艦產能龐大，領先美方甚多；圖為美軍艦「錢斯洛斯維爾號」(左)和「安提坦號」去年夏天穿越台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

戰略暨國際研究中心日前兵推美國與中國大陸因台灣而開戰，乍看美軍船艦損失與中國解放軍海軍相當，但海軍研究員指出，因中方造艦產能龐大，領先美方甚多；華爾街日報(WSJ)報導，美軍想要擴軍，問題不光在錢而已，還得學懂省錢及必須具有充足的產量。

國會預算辦公室海軍研究員列布斯(Eric Labs)指出，兵推結果是台灣付出慘重代價，但仍是民主自由地區；美軍喪失兩艘航母、20艘驅逐艦及巡洋艦，中方50多艘主力海面艦沉沒。表面看來是平手，但過不久就變成中方獲勝，原因在中方能更快速填補損失的艦隻。

列布斯指出，若就工業造艦的比拚，中國目前的實力，可比擬成美國在二戰初期階段；美方沒有大量、快速生產戰艦的工業能力。

由西太平洋到烏克蘭再到中東，日益強化的安全挑戰已引發辯論，想了解美國能否支撐更大的軍力；事實上更迫切的問題在美國能否造得出來，而主要對手的中國具備龐大的工業產能。

美軍上個會計年度用去國內生產總值的3.1%，接近二戰以來最低水準，即便加上美國總統拜登要求的援助烏克蘭、以色列及台灣，總比率也低於2010年伊拉克、阿富汗戰爭的4.6%，更甭提1968年越戰的8.9%。健保、退休年金及國債利息讓美國財政吃力，軍事開支倒沒有。

問題還在即便取得軍事預算，彈藥及武器也難以交付。拜登及洛克希德馬丁公司2022年5月保證，到2024年把刺針飛彈產量增加一倍，現在目標已推遲到2026年；美國2020年宣布軍售台灣魚叉飛彈，但要到2026年才能交貨。

美國一年只能建造1.5艘核潛艦，國會議員們擔心，按照澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)而把核潛艦轉移給澳洲，要花很久時間才能補足。

1990年代初期，冷戰結束，軍事預算大幅縮減，五角大廈催促國防承包商整併，此後的政府強調最低成本生產，讓剩下來的承包商卻步，不敢準備額外產能以備突增生產。

國防部主管軍備武器的次長拉普蘭特(William LaPlante)表示，很少人預測到目前如烏克蘭戰爭這般長期、龐大的衝突；國家正在重溫這種資源密集的戰爭，了解降低產量、只及時交貨的模式，碰到這類衝突就不管用。

預算 烏克蘭 拜登

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