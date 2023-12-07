我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

不甩拜登呼籲 參院共和黨擋援烏預算：先鞏固邊境

記者張文馨、顏伶如／綜合報導
參院少數黨領袖麥康諾表示，參院不可能原封不動通過沒有修正邊境政策的預算案。（路透)
參院少數黨領袖麥康諾表示，參院不可能原封不動通過沒有修正邊境政策的預算案。（路透)

拜登總統6日敦促國會盡快通過援助烏克蘭的追加預算，但是白宮與共和黨議員的協商因邊界安全問題陷入僵局，共和黨要求民主黨在強化邊境政策上讓步，反對白宮在追加預算案中提出支援移民的資金需求；掌握參院多數的民主黨嘗試推動預算案進展，6日發動終結辯論的程序投票失敗。

參院投票前，共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)聯合投書福斯新聞網(Fox News)指出，拜登總統若想再多給烏克蘭一毛錢，就必須先鞏固美墨邊境。

強生與史考特在投書中指出，拜登開放邊境政策對美國是明顯且迫切的危機(clear and present danger)；投書寫道，自從拜登上台以來，大約950萬名移民非法入境美國，其中300萬人遭到遣返，絕大多數是根據疫期期間援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令；其餘600多萬人則留在美國，「如果把這個人數拿來對比，美國有31州人口不到600萬」。

強生與史考特指出，「拜登無法鞏固邊境安全，只能由共和黨盡力補救，利用我們能夠使用的一切談判槓桿，讓邊境問題獲得一勞永逸的保障，包括拜登政府對烏克蘭提供援助的計畫。」

拜登當天在白宮說，他也同意邊境政策有問題，且願意在邊境議題上對共和黨做出重大妥協，包含增加邊境預算；但共和黨也必須願意妥協，而非全部需要按共和黨的要求。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評共和黨「挾烏克蘭預算為人質」，共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)反擊稱，參院不可能原封不動地通過一項沒有修正邊境政策的預算案。

五角大廈6日宣布1.75億元的對烏克蘭軍事援助，包含防空飛彈、海馬士引導多管火箭系統和各式彈藥。俄烏戰爭去年2月爆發以來，美國國會批准針對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助超過1130億元。

美國有線電視新聞網(CNN)9月報導，美國是俄烏戰爭中對烏克蘭直接軍援最大國，援助高達438億元，其次是德國205億美元和英國73億美元。

拜登政府10月提出高達1060億元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。

共和黨 拜登 烏克蘭

上一則

獲華爾街大手筆金援 海理：我們接受，但不會被左右

下一則

CNN民調：對經濟悲觀 僅剩37%滿意拜登

延伸閱讀

挺生殖自由 紐森籲聯邦健保含避孕藥具

挺生殖自由 紐森籲聯邦健保含避孕藥具
烏克蘭的局勢 正急遽惡化中

烏克蘭的局勢 正急遽惡化中
不滿未納入移民改革 美參院擋援以烏台包裹方案

不滿未納入移民改革 美參院擋援以烏台包裹方案
別讓普亭贏了 拜登促國會盡快通過援助烏克蘭預算

別讓普亭贏了 拜登促國會盡快通過援助烏克蘭預算

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情