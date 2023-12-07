不甩拜登呼籲 參院共和黨擋援烏預算：先鞏固邊境

參院少數黨領袖麥康諾表示，參院不可能原封不動通過沒有修正邊境政策的預算案。（路透)

拜登 總統6日敦促國會盡快通過援助烏克蘭 的追加預算，但是白宮與共和黨 議員的協商因邊界安全問題陷入僵局，共和黨要求民主黨在強化邊境政策上讓步，反對白宮在追加預算案中提出支援移民的資金需求；掌握參院多數的民主黨嘗試推動預算案進展，6日發動終結辯論的程序投票失敗。

參院投票前，共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)聯合投書福斯新聞網(Fox News)指出，拜登總統若想再多給烏克蘭一毛錢，就必須先鞏固美墨邊境。

強生與史考特在投書中指出，拜登開放邊境政策對美國是明顯且迫切的危機(clear and present danger)；投書寫道，自從拜登上台以來，大約950萬名移民非法入境美國，其中300萬人遭到遣返，絕大多數是根據疫期期間援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令；其餘600多萬人則留在美國，「如果把這個人數拿來對比，美國有31州人口不到600萬」。

強生與史考特指出，「拜登無法鞏固邊境安全，只能由共和黨盡力補救，利用我們能夠使用的一切談判槓桿，讓邊境問題獲得一勞永逸的保障，包括拜登政府對烏克蘭提供援助的計畫。」

拜登當天在白宮說，他也同意邊境政策有問題，且願意在邊境議題上對共和黨做出重大妥協，包含增加邊境預算；但共和黨也必須願意妥協，而非全部需要按共和黨的要求。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評共和黨「挾烏克蘭預算為人質」，共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)反擊稱，參院不可能原封不動地通過一項沒有修正邊境政策的預算案。

五角大廈6日宣布1.75億元的對烏克蘭軍事援助，包含防空飛彈、海馬士引導多管火箭系統和各式彈藥。俄烏戰爭去年2月爆發以來，美國國會批准針對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助超過1130億元。

美國有線電視新聞網(CNN)9月報導，美國是俄烏戰爭中對烏克蘭直接軍援最大國，援助高達438億元，其次是德國205億美元和英國73億美元。

拜登政府10月提出高達1060億元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。